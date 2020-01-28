Bank of America: НБУ может снизить ставку в январе до 11%, и до 8% в декабре

Национальный банк может снизить учетную ставку в январе с нынешних 13,5% до 11% годовых на фоне стремительного снижения инфляции до 4,1% и падения ставок по ОВГЗ до 10% годовых.

Об этом говорится в обнародованном на этой неделе отчете Bank of America Corp. (BofA), передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, аналитики BofA также понизили прогноз учетной ставки на конец года до 8%, отталкиваясь от низкой инфляции и увеличившихся благоприятных комментариев от руководителей Нацбанка.

По мнению аналитиков, дальнейшее снижение будет более постепенным – в 0,5-0,75 процентного пункта, хотя возможно еще одно ее уменьшение на 1 п.п. после одобрения новой программы финансирования Украины Международным валютным фондом.

Ключевыми сохраняющимися инфляционными рисками, которые потенциально могут сорвать цикл смягчения НБУ, в BofA называют дальнейшее ослабление гривни и рост тарифов на газ и коммунальные услуги.

В своем отчете банк указывает, что украинский рынок ОВГЗ остается его фаворитом среди пограничных рынков EEMEA благодаря наиболее высоким реальным процентным ставкам и пока все еще невысокому по сравнению с другими странами региона уровню присутствия нерезидентов на рынке внутреннего долга.

Напомним:

30 января состоится пресс-брифинг правления Нацбанка по поводу изменений учетной ставки.

JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте - до 10%.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Недавно, первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

Министр развития экономики Тимофей Милованов также раскритиковал Национальный банк за слишком консервативный уровень учетной ставки и высокий курс гривны.

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