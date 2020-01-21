JP Morgan прогнозує зниження облікової ставки до 7,5% річних до кінця року

JP Morgan очікує у січні 2020 року зниження облікової ставки НБУ з нинішніх 13,5% річних до 11 %, у березні - до 10%.

Про це йдеться у матеріалах січневого дослідження Global Emerging Markets Research, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ставка станом на кінець 2020 року, ймовірно, буде всього лише 7,5% річних порівняно з нинішніми 13,5%", - прогнозують аналітики.

У JP Morgan вважають, що можливості для подальшого зміцнення курсу гривні обмежені.

"Не дивлячись на привабливість реальної прибутковості, ми бачимо, що перспективи подальшого зростання гривні обмежені, оскільки НБУ продовжує відновлювати валютні резерви.

Крім того, ми також вважаємо валюту переоціненою", - йдеться у повідомленні.

За оцінками аналітиків, переоцінка гривні становить 34%.

У 2020 році, як і раніше, очікується зростання економіки на 3,8% ВВП.

Нагадаємо:

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.