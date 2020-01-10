Облікова ставка може знизитися до 8% вже у 2020 році — Смолій

Рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

Про це повідомив голова Національного банку Яків Смолій в інтерв’ю проєкту "KRYM — критичне мислення".

"Ми маємо всі передумови для того, щоб понижувати облікову ставку більш швидкими темпами… Облікову ставку у 8% слід очікувати у наступному році (інтерв'ю записувалося 27 грудня 2019 року, а опубліковане воно було 8 січня 2020 року — ред.)", — повідомив Смолій.

Він зазначив, що Нацбанк планував зниження облікової ставки до 8% річних не раніше 2021 року, однак наразі макроекономічні передумови дають підстави для більш радикального зниження ключової відсоткової ставки.

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У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.

17 грудня перший заступник голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно знижують свої відсоткові ставки за кредитами.

Пізніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов також розкритикував Національний банк за занадто консервативний рівень облікової ставки та високий курс гривні.

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