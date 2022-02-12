Держбанки нарощують прибуток, Міненерго хоче змінити керівника "Укргідроенерго" за невиплачені (?) дивіденди: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління

Міненерго хоче змінити керівника "Укргідроенерго". Економічна правда повідомила, що у її розпорядженні опинився лист Міністерства енергетики до Кабінету міністрів. У листі, Міністр енергетики Герман Галущенко звертається до Кабміну з проханням переглянути доцільність перебування Ігоря Сироти на посаді генерального директора "Укргідроенерго".

У міністерстві зазначили, що міжвідомча група, яка перевіряла діяльність "Укргідроенерго" у 2019-2021 роках, виявила численні порушення, такі як продаж електроенергії за збитковим тарифом та дев’ять договорів про закупівлі, які порушують українське законодавство, на загальну суму 5,8 млрд грн.

[Незрозуміло, який правовий статус та повноваження має така міжвідомча група. Також, незрозумілі правові наслідки такого листа Міненерго. Зазначаємо, що Міненерго виконує функцію власника для "Укренерго" – оператора системи передачі електроенергії. Відповідно до умов анбандлінгу, які випливають із Третього енергетичного пакету ЄС, функції власника оператора системи передачі та генеруючих компаній, до яких належить і "Укргідроенерго", мають виконувати різні суб’єкти. Наразі функцію власника "Укренерго" виконує Міненерго, а "Укргідроенерго" — Кабмін. Саме Кабміну належить повноваження призначати та звільняти генерального директора та членів наглядової ради "Укргідроенерго". Також, згідно зі статутом "Укргідроенерго", наглядова рада компанії має повноваження пропонувати Кабінету міністрів кандидата на посаду генерального директора. У свою чергу, Міністерство енергетики таких повноважень не має, і його рекомендації з цих питань не є обов'язковими для реалізації. Наразі Міненерго виконує функцію розробника політики для енергетичної галузі. – SOE Weekly.]

Ще одне порушення, яке встановила міжвідомча група, – невиплата "Укргідроенерго" дивідендів до держбюджету за 2018 рік у розмірі 2,2 млрд грн.

[3 травня 2019 року Міністерство енергетики, яке на той час було суб’єктом управління "Укргідроенерго" та виконувало обов’язки загальних зборів акціонерів компанії, ухвалило рішення, що "Укргідроенерго" має виплатити 30% свого прибутку за 2018 рік, або 1,1 млрд грн у якості дивідендів за 2018 рік. Відповідно до Закону про управління об'єктами державної власності, держпідприємства сплачують дивіденди до державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня звітного року. Якщо держпідприємство не виплачує дивіденди вчасно, Мінекономіки має нарахувати пеню, яка сплачується дежпідприємством до Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу. Таким чином, якщо "Укргідроенерго" досі не виплатило дивіденди за 2018 рік, загальна сума пені має становити не менше 542 млн грн. Водночас, згідно з аудійованою фінансовою звітністю "Укргідроенерго" за 2020 рік, компанія виплатила дивіденди за 2018 рік. При цьому, зі звітності незрозуміло, коли саме був здійснений платіж, чи нараховувалась пеня, і якщо так, то в якому розмірі. – SOE Weekly.]

У листі Галущенка йдеться, що наразі порушення розслідуються у межах двох кримінальних справ. У Міненерго дійшли висновку, що низка відкритих кримінальних проваджень можуть свідчити про неефективне управління компанією.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін, розглянувши звіти наглядової ради та правління "Укргідроенерго" за підсумками 2020 року, визнав їх роботу незадовільною (але при цьому не звільнив наглядову раду). Наглядова рада не погодилася з такою оцінкою Кабміну щодо своєї роботи та роботи правління компанії.