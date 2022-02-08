Банки торік подвоїли прибутки до 77 мільярдів: хто заробив найбільше

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Банки в Україні у 2021 році збільшили прибуток вдвічі – до 77,5 млрд грн, а десятка найбільш прибуткових банків значно змінилась.

Відповідні дані опублікував НБУ.

Лише державні банки торік заробили 42,7 млрд грн, з яких сплачуватимуть дивіденди державі. Ще 22,3 млрд грн заробили банки іноземних груп, а 12,6 млрд грн – банки з приватним капіталом.

Торік банківська система заробила 39,7 млрд грн, тобто сектор зріс на понад 95%.

Традиційно першу десятку очолює державний Приватбанк з прибутком у 35,1 млрд грн (+44% проти 2020 року).

Також серед найбільш прибуткових банків – Райффайзен банк австрійської групи Raiffeisen, ПУМБ Ріната Ахметова, державний Укргазбанк та дочка російського Сбєрбанка МР Банк.

У десятку прибуткових банків увійшов також державний Укрексімбанк, який торік отримав 5,6 млрд грн збитку. Також цьогоріч до найбільш прибуткових банків увійшли Укргазбанк та Універсал банк.

Натомість збитковими 2021 рік закінчили 5 банків: Альпарі Банк (-6,1 млн грн), Український банк реконструкції та розвитку (-27,9 млн грн), БТА Банк (-32 мл грн), Юнекс Банк (-50 млн грн), Правекс Банк (-266,2 млн грн).

Сумарні збитки банків у 2021 році скоротились з -6,4 млрд грн до -382 млн грн.