Увольнение Мецгера, дешевый газ для бюджетников и церквей от "Нефтегаза": итоги недели для ГП

Корпоративне управління

Мецгера відправили під нічний домашній арешт та звільнили з Укрексімбанку. Нагадуємо, що на минулому тижні наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила від виконання обовя’зків голови правління Євгена Мецгера. Таке рішення було прийняте після інциденту з нападом на журналістів програми "Схеми" за вказівкою голови правління "Укрексімбанку" та спроб видалити відзняте із ним інтерв’ю.

11 жовтня ЗМІ повідомили, що суд помістив Мецгера, разом з директором департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиром Пікаловим, під нічний домашній арешт на два місяці.

Того ж дня, під час під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради "Укрексімбанку" щодо можливих заходів з урахуванням результатів внутрішнього розслідування інциденту була отримана заява від Мецгера про звільнення за власним бажанням.

У повідомлені банку зазначено, що номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію наглядовій раді звільнити Мецгера. Також зазначено, що звільнення відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги.

У повідомлені також йдеться, що у зв’язку зі звільненням Мецгера, номінаційний комітет наглядової ради [очевидно малася на увазі наглядова рада - SOE Weekly] призначив Сергія Єрмакова в.о. голови правління банку з 12 жовтня, до вступу на посаду нового голови правління. Новий голова правління банку має бути обраний наглядовою радою за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.

Детальний огляд інциденту в "Укрексімбанку" та його аналізу з точки зору корпоративного управління можна переглянути тут.

Представники групи підтримки України в Конгресі США опублікували заяву щодо корпоративного управління в "Нафтогазі". Група підтримки України в Конгресі США (The Congressional Ukraine Caucus) опублікувала заяву, де зазначила, що буде уважно стежити за тим, щоб конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" пройшов у відповідності до стандартів, встановлених міжнародним співтовариством.

У заяві зазначено, що надійне корпоративне управління та прозорість є ключовими для забезпечення енергетичної безпеки та незалежності України, а також закликали керівництво країни продовжувати демонструвати свою прихильність необхідним реформам.

Раніше ми повідомляли, що 7 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня [тобто до 14 вересня] забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

[Щоб оголосити такий конкурсний відбір, комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств повинен затвердити вимоги до кандидатів, які мають міститися в оголошенні - SOE Weekly.]

Станом на 13 жовтня оголошення конкурсного відбору на посаду незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" відсутнє.

Кабмін створив міжвідомчу робоча групу в "ДПЗКУ". Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка займеться питанням виплат "Державної продовольчо-зернової корпорації за боргами та зобов’язаннями щодо постачання зерна перед китайськими держкомпаніями.

У 2012 році "ДПЗКУ" отримало кредит у розмірі 1,5 млрд, який маб бути виплачений до 2027 року. Даний кредит був виданий під українські держгарантії з метою налагодити систематичні постачання зерна до Китаю.

В результаті "ДПЗКУ" має борги перед Експортно-імпортним банком Китаю та Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів.

Міжвідомчу робочу групу очолить перший віце прем’єр-міністр України Олексій Любченко. До групи також увійдуть представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики. Крім того, за їх згодою до групи можуть приєднатися представники китайської сторони, Національного банку України, голова правління "ДПЗКУ" та нардепи.

"ДПЗКУ" повідомило на своїй сторінці у Facebook, що перше засідання міжвідомчої робочої групи відбулося 12 жовтня. За підсумками зустрічі група розробила план дій щодо подолання фінансових проблем, включаючи консультації та розробку проектів змін до договорів між "ДПЗКУ" та Експортно-імпортним банком Китаю.

Як ми повідомляли, з початку року елеватори "ДПЗКУ" працюють лише на 10% їх загальної потужності. До того ж, корпорація не надіслала жодної партії зерна своєму стратегічному партнеру - Китайській національній корпорації імпорту та експорту машин. Це рекордно низький показник від початку їхніх ділових відносин

У "Центренерго" змінився керівник. Наглядова рада "Центренерго" звільнила в. о. генерального директора Юрія Власенка та поклала ці обов'язки на Віталія Довгаля. Довгаль працював членом дирекції "Центренерго" з лютого 2021 року.