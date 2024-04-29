Один день із життя мешканців села Петрівки-Роменської поблизу кордону

У невеличкому приміщенні стоїть стіл із двома касами. У відділенні тепло, жінки-касирки привітно усміхаються.

Перед ними стоїть кілька клієнток. Вони майже синхронно простягають працівницям відділення свої книжки з даними комунальних платежів. Дівчата починають набирати цифри особистих рахунків, оголошують суми оплати за воду, газ, електрику. Роблять це максимально швидко.

До відділення заходить ще одна мешканка села. У неї в руках об'ємна пласка коробка, у якій, вочевидь, лежить картина. Коли підходить черга цієї пані, вона крім відправлення просить касирок зняти кошти. Жінка простягає смартфон із відкритим "фіолетовим" додатком NovaPay і вже за мить за допомогою штрихкоду отримує готівку.

Фото: Дмитро Ларін

За ширмою чутно шарудіння коробками – їх переставляють в інший куток. Це робить керівниця відділення Віта Крохмальна. Вона готує посилки до завантаження та відправки на інше відділення, поки її працівниці обслуговують клієнтів.

За кілька хвилин жінка визирає, вітається та знайомить зі своїми операторками-касирками – Юлею та Інною.

Юлія працює у відділенні №1 вже три роки, до того була касиркою у банку. Але каса держбанку закрилась, тому певний час жінка була без роботи. Потім Віта запропонувала їй працювати в Новій пошті – фахівчиня не відмовила. Юля зазначає, що робота в Новій пошті і NovaPay відповідає її освіті і досвіду.

"Мені подобається, що у відділеннях Нової пошти за допомогою NovaPay людина може отримати будь-які фінансові послуги. Це можливість зняти готівку, оплатити комуналку, отримати або переказати гроші (зокрема і з-за кордону). Як фінансовий осередок у нас в селі повноцінно працює лише це відділення", – каже працівниця Юля.

Кожен клієнт як рідня, бо кожен ділиться радостями та проблемами. Наприклад, бабусі часто скаржаться на здоров'я, а хтось приходить за фінансовою консультацією, бо хоче щось купити на виплат.

Фото: Дмитро Ларін

Зручно й для студентів та їхніх батьків – оплата гуртожитків, навчання та можливість відразу відправити посилку, а не тягнути важкі сумки власноруч. Відправляють і посилки за кордон – речі та документи.

"Ми з війною зрозуміли, наскільки ж важлива наша робота, бо наші послуги полегшують життя нашим клієнтам", – каже Юля.

Її напарниця Інна працює у відділенні майже рік. До того вона була продавчинею у магазині будівельних матеріалів.