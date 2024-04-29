Один день із життя мешканців села Петрівки-Роменської поблизу кордону

За підтримки NovaPay
29 квітня 2024
У селі Петрівка-Роменська живе приблизно 3 тисячі людей. Це переважно люди середнього віку та пенсіонери, але є і молодь. День у селян починається рано та активно, адже треба і по господарству впоратись, і на роботу встигнути, і повсякденні справи вирішити. Тож коли сонце сходить, мешканці села вже активно рушають у своїх справах.

До найближчого міста – 20 км, автобус ходить лише тричі на тиждень. Тож більша частина активностей відбувається саме у селі. Тут і найбільший магазин, і сільська рада, і дім культури. І, звісно, відділення Нової пошти.

О 9 ранку воно відчиняє свої двері. Це не лише місце, де можна відправити посилку та здійснити платежі, а й свого роду центр життя села. Люди щодня без вихідних тут можуть зняти готівку, оплатити комуналку, забрати посилки та навіть придбати товари в кредит. Місцеві збираються тут, щоб просто поспілкуватися зі знайомими, яких зустрічають кожного дня.

Відділенням вже 7 років керує пані Віта Крохмальна, з нею в команді працює ще четверо людей, серед яких двоє дівчат-касирок – Юля та Інна. Під час вторгнення підприємниця відкрила ще одне відділення у сусідньому селі на грантові кошти від держави.

"Економічна правда" побачила на власні очі, як надають фінансові послуги у відділенні Нової пошти у селі неподалік російського кордону, та розпитала Віту Крохмальну про особливості ведення бізнесу за франшизою.

Робоча атмосфера

У невеличкому приміщенні стоїть стіл із двома касами. У відділенні тепло, жінки-касирки привітно усміхаються.
Перед ними стоїть кілька клієнток. Вони майже синхронно простягають працівницям відділення свої книжки з даними комунальних платежів. Дівчата починають набирати цифри особистих рахунків, оголошують суми оплати за воду, газ, електрику. Роблять це максимально швидко.
До відділення заходить ще одна мешканка села. У неї в руках об'ємна пласка коробка, у якій, вочевидь, лежить картина. Коли підходить черга цієї пані, вона крім відправлення просить касирок зняти кошти. Жінка простягає смартфон із відкритим "фіолетовим" додатком NovaPay і вже за мить за допомогою штрихкоду отримує готівку.
Фото: Дмитро Ларін
За ширмою чутно шарудіння коробками – їх переставляють в інший куток. Це робить керівниця відділення Віта Крохмальна. Вона готує посилки до завантаження та відправки на інше відділення, поки її працівниці обслуговують клієнтів.
За кілька хвилин жінка визирає, вітається та знайомить зі своїми операторками-касирками – Юлею та Інною.
Юлія працює у відділенні №1 вже три роки, до того була касиркою у банку. Але каса держбанку закрилась, тому певний час жінка була без роботи. Потім Віта запропонувала їй працювати в Новій пошті – фахівчиня не відмовила. Юля зазначає, що робота в Новій пошті і NovaPay відповідає її освіті і досвіду.
"Мені подобається, що у відділеннях Нової пошти за допомогою NovaPay людина може отримати будь-які фінансові послуги. Це можливість зняти готівку, оплатити комуналку, отримати або переказати гроші (зокрема і з-за кордону). Як фінансовий осередок у нас в селі повноцінно працює лише це відділення", – каже працівниця Юля.
Кожен клієнт як рідня, бо кожен ділиться радостями та проблемами. Наприклад, бабусі часто скаржаться на здоров'я, а хтось приходить за фінансовою консультацією, бо хоче щось купити на виплат.
Фото: Дмитро Ларін
Зручно й для студентів та їхніх батьків – оплата гуртожитків, навчання та можливість відразу відправити посилку, а не тягнути важкі сумки власноруч. Відправляють і посилки за кордон – речі та документи. 
"Ми з війною зрозуміли, наскільки ж важлива наша робота, бо наші послуги полегшують життя нашим клієнтам", – каже Юля.
Її напарниця Інна працює у відділенні майже рік. До того вона була продавчинею у магазині будівельних матеріалів.
"Я взагалі не дуже люблю зміни у житті, бо це стрес, але коли мені запропонувала Віта спробувати роботу у відділенні – навіть не виникло сумніву чи страху. Ця робота мені подобається. Здається, тут навіть час пролітає швидше", – каже вона.

"Хотіла відкрити щось своє"

Поки є перерва між напливом клієнтів, Віта – керівниця відділення – розповідає, що у 2016-му під час прогулянки селом із чоловіком Олегом її осяяла ідея відкрити щось своє. Жінка прагнула перестати працювати на когось після 8 років роботи в магазині.
Фото: Дмитро Ларін
Вона побачила невелике приміщення, де раніше вже було відділення Нової пошти. Віта дізналась умови отримання франшизи і стала до роботи. Для відкриття відділення довелося взяти кредит на будматеріали та обладнання, щоб усе відповідало вимогам компанії. Ремонт робили власноруч, часто – після основної роботи.
"Коли я відкривала Нову пошту в селі, у мене не було навіть ноутбука вдома. Я починала все з білого аркуша. Спершу «писала» невпевнено, але не здавалась", – згадує керівниця.
7 лютого 2017 року відділення розпахнуло свої двері перед мешканцями Петрівки-Роменської. Того ж дня привезли 7 посилок. Віта каже, що це для неї було "хорошим знаком", бо вона вважає сімку щасливим числом.
Фото: Дмитро Ларін
Нашу розмову перериває чоловік, якому треба відправити диск для авто вагою близько 100 кг. Юля бере ініціативу, пояснює, що треба для оформлення такого відправлення, та домовляється з водієм, аби той забрав вантаж безпосередньо у дворі відправника.
Віта продовжує: спершу возили посилки легковою машиною, бо відправлень було не багато. З персоналу була лише вона та працівниця Юля. Дівчина вже мала досвід роботи в іншому відділенні, тому допомагала керівниці та пояснювала тонкощі роботи.
"В якийсь момент люди звикли до нашого сервісу, довірили свої посилки нам, і кількість відправлень зросла у рази. Згодом купили вантажний бус, який бігає донині", – розповідає керівниця відділення.
Фото: Дмитро Ларін
Ці слова доповнює звук авто, що паркується заднім ходом до відділення. Робота миттєво змінюється – операторки-касирки та керівниця починають завантажувати посилки у багажник буса. Це займає до 15 хвилин. Вже за трохи приходить ще одна мешканка села, щоб оплатити комуналку.
"Кінець та початок місяця – гаряча пора", – каже Інна. – "Усі приходять платити комуналку, знімати кошти, гасити кредити".
Невеличкий простір знову наповнюється звуками – шарудінням, підтвердженням операції в терміналі, голосами касирок про сплати, друком чека.

Як працює відділення під час повномасштабного вторгнення

Ми продовжуємо, обговорюємо роботу, слухаємо історії клієнтів та мимоволі доходимо до часового рубікону – подій 24 лютого 2022 року.
Фото: Дмитро Ларін
Село Петрівка-Роменська розташоване за 150 км від кордону з Росією. Мешканці сусіднього містечка Гадяч не дали російським ДРГ пройти через ліс. Люди взяли мисливську зброю та пішли в ліс шукати диверсантів.
"Гадяч від нас лише 30 км, і нам пощастило, що у них така активна громада", – з усмішкою каже Віта.
Віта повертається до спогадів 24 лютого. Ранок почався із дзвінка територіального менеджера. Вони проговорили, як треба працювати, – передусім дбати про безпеку працівників і клієнтів. Як і в усіх містах та селах України, налякані мешканці прагнули зняти готівку. У відділенні на Полтавщині за допомогою NovaPay люди мали змогу отримати "живі" гроші на руки.
"Вибухів не було, але ми були налякані психологічно", – додає Юля.
Фото: Дмитро Ларін
Проте вже за два дні від початку вторгнення Віта з чоловіком повезла посилки в Миргород, бо чимало селян відправляли "допомогу" своїм родичам в інші міста. Їхати було страшно, бо росіяни гатили й по Миргороду.
"Їхали та трусилися, щоб, Дай Боже, довезти ці посилки, бо магазини були пусті, а старші люди відправляли, що мали, дітям та онукам", – згадує Віта.
Відділення ні на день не зачинялося – перші кілька днів вторгнення скорочували робочі години, але вже за тиждень повернулися до звичного графіка.
Крім відділення у Петрівці-Роменській, Віта також відкрила відділення у селі неподалік.

Відкриття другого відділення

Одна з таких філій – у селі Розбишівка. Це відносно велике село в околицях Петрівки-Роменської – тут живе приблизно 800 людей, але до найближчого відділення банку і банкомату – 20 км.
Фото: Дмитро Ларін
Тому у 2023 році Віта подалася на грант від держави, щоб відкрити у селі відділення Нової пошти. За одну ніч вона написала грантову заявку і вже за кілька днів отримала запрошення на онлайн-зустріч із представниками центру зайнятості.
"Коли я мала захищати грант, мені знайомі з Гадяча казали, що може й не дасть мені держава грошей на відкриття відділення за франшизою. Але фахівчині, які були на зустрічі, вислухали та сказали, що від мене просто таки відчувається позитив та енергія. Мовляв, неможливо не погодитись. Звісно, я хвилювалась, адже це великі гроші та чимала відповідальність", – каже Віта.
Так знову ремонт у кредит увірвався у життя Віти та її чоловіка: вони почали облаштовувати відділення у сусідньому селі.

Посилка в кредит, платіжна картка та переваги перед конкурентами

Наприкінці листопада 2022 року NovaPay у відделеннях запустила послугу "Посилка в кредит". Звісно, перш ніж пропонувати клієнтам, Віта вирішила все перевірити на собі.
Перший кредит від NovaPay вона оформила для сина, який просив у неї Iphone на день народження. Тому придбали смартфон з післяплатою та оплачують його частинами щомісяця впродовж року. Жінка згадує, що у сина було чимало радості від того, коли він вперше тримав омріяний ґаджет у руках.
Фото: Дмитро Ларін
Потім мама Віти – пані Люда – почала замовляти будівельні матеріали, щоб оновити ремонт у кухні. Це були шпалери, меблі, лінолеум тощо. Обсяг можливого кредиту від NovaPay зростав кожен раз після погашення попереднього. Зараз у неї 100 тисяч кредитного ліміту.
Віта з чоловіком теж замовляють товари та техніку в кредит. Коли переконались на собі, що все працює чітко і без прихованих комісій, то почали активно пропонувати цю послугу клієнтам.
Так, наприклад, односелиця замовила нові речі на весну для себе та дітей.
"Оплачувати частинами зручніше та легше, бо не у кожного є до 10 тисяч на оновлення гардероба чи новий телефон. Я вважаю, що це чудова можливість для селян жити в ногу з часом", – зауважує підприємиця.
До розмови приєднується касирка Юля і каже, що нині послуга "Посилка в кредит" – одна з найпопулярніших. Спершу люди брали кошти для покупки генераторів та побутової техніки, будматеріалів, меблів тощо. 
Із останнього, що запровадили в NovaPay, – власний мобільний застосунок із можливістю швидко відкрити рахунок та оформити картку. У селі добре працює інтернет, тому Віта та її колеги зручно і швидко зареєструвалися за допомогою Дії. Жінки показують, як за пару кліків у застосунку можна зробити всі необхідні платежі і переказати гроші рідним, а ще – отримати 20% вигоди на послуги з доставки чи післяплати, якщо сплачувати саме через додаток. Тут же, у застосунку, можна розрахувати кредитний ліміт і оформити ту саму "Посилку в кредит". Розповідають, що картку можна використовувати як зарплатну, бо на неї організації можуть виплачувати кошти своїм співробітникам, зокрема і ФОПам.

Замість висновку

"Бізнеследі я себе не відчуваю, бо працюю з дівчатами на рівних, – каже Віта. – Буваю оператором, кур'єром, навіть опанувала професію водія (сміється – ред.). За ці 7 років управління відділеннями я перестала сумувати та сприймати роботу як обов'язок. Мені подобається те, що я роблю", – підсумовує вона.
P. S. Завершуємо розмову, дівчата пропонують і нам оформити платіжні картки у NovaPay. Ідентифікація проходить через додаток Дія, потім програма має свою перевірку особи, а вже за мить – ми щасливі власники цифрових фіолетових карток.
Тож покидаємо Петрівку-Роменську не з порожніми руками, а з корисними надбаннями від працівників.
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