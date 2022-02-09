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"Нафтогаз" відсудив у газзбуту Фірташа 1,5 мільярда боргу

Середа, 9 лютого 2022, 17:55
 
Getty images

Суд задовольнив позов "Нафтогазу" до ТОВ "Львівгаз збут" з групи Дмитра Фірташа та вирішив стягнути з відповідача 1,53 млрд грн заборгованості за договором купівлі-продажу газу.

Про це повідомляє Finbalance із посиланням на рішення Госпсуду Львівської області.

Йдеться про борг за поставки газу з жовтня 2019 року по липень 2020 року.

За даними "Нафтогазу", на 05.05.2021 заборгованість усіх регіональних газозбутових підприємств перед ним становила 23,6 млрд грн.

Група "РГК" Фірташа, за оцінками учасників ринку, контролює близько 70% розподілу газу в Україні.

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Нафтогаз газ суд Фірташ

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