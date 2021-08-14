Чергова зміна керівника в "Укрзалізниці", стратегія продажу "ПриватБанку": підсумки тижня для держпідприємств

Щотижня команда аналітиків-консультантів з питань корпоративного управління готує для ЕП дайджест про головні події в житті держпідприємств. Що важливого сталося 7 серпня – 13 серпня?

Корпоративне управління

В "Укрзалізниці" знову змінився керівник . Наглядова рада "Укрзалізниці" на своєму позачерговому засіданні, яке відбулося 7-8 серпня:

задовольнила заяву Івана Юрика щодо припинення його повноважень як в. о. голови правління компанії;

розглянула рекомендацію Комітету з винагород і призначень та вирішила рекомендувати Кабінету Міністрів України погодити призначення Олександра Камишіна новим в. о. голови правління " Укрзалізниці " до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того що настане раніше.

В повідомлені "Укрзалізниці" йдеться, що Іван Юрик продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Також на сайті компанії зазначено, що наглядова рада також взяла до відома нещодавнє рішення Ради національної безпеки та оборони щодо "Укрзалізниці".

11 серпня Кабмін призначив Олександра Камишіна новим в. о. голови правління "Укрзалізниці".

Раніше ми повідомляли, що РНБО доручило Кабміну покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Дане рішення РНБО порушує Керівні принципи ОЕСР, оскільки передбачає, що функції голови правління "Укрзалізниці", керівника регулятора та профільного міністерства будуть виконуватися однією особою, що призведе до конфлікту інтересів.

Крім того, покладання функцій голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Кубракова також суперечить Закону України "Про запобігання корупції".

[Звертаємо увагу, що в результаті обов'язки голови правління "Укрзалізниці" так і не було покладено на міністра Кубракова. – SOE Weekly.]

В компанії також повідомили, що процес обрання постійного голови правління у прозорий та конкурентний спосіб триває, зокрема, відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні.

З 2012 року по 2019 рік Камишін обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest, яка керує інвестиційними проектами в портовій галузі та надає послуги у транспортному секторі. З січня 2020 року, він став керуючим партнером Fortior Capital.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012 рр), та генеральним директором у KMZ Industries, компанія яка надає комплексні рішення для зберігання та обробки зерна. З липня 2011 року Камишін видавець Latifundist Media.

Банки

"ПриватБанк" очолив список найприбутковіших банків України за результатами першої половини 2021 року. За даними Національного банку України, "ПриватБанк" отримав найбільший, серед усіх банків України, чистий прибуток за результатами першої половини 2021 року, який склав 11,6 млрд грн.

Загалом українські банки станом на 1 липня цього року заробили 30,08 млрд грн. Чистий прибуток державних банків склав 13,97 млрд грн, з яких чистий прибуток "Укрексімбанку" - 1,12 млрд грн, "Укргазбанку" - 726 млн грн та "Ощадбанку" - 512 млн грн.

Кабмін затвердив стратегію "ПриватБанку" до 2024 року. 11 серпня Кабінет Міністрів затвердив оновлену стратегію "ПриватБанку", згідно якої чистий прибуток банку повинен зрости до 30 млрд грн до 2024 року.

Міністерство фінансів повідомило, що згідно оновленої стратегії "ПриватБанк" залишатиметься провідним баком у роздрібному сегменті ринку та матиме сильну позицію в малому та середньому бізнесі.

[Виходячи з цієї інформації, схоже, що оновлена стратегія ставить ті ж стратегічні цілі, що і раніше. – SOE Weekly.]

Щодо фінансової стійкості, як і раніше, стратегія передбачає роботу з портфелем непрацюючих активів (NPL) та сталий рівень прибутковості. До 2024 року банк планує збільшити чистий прибуток до понад 30 млрд грн, дохідність на капітал – до понад 40%.

Крім того, за інформацією "Економічної правди", стратегією пропонується три шляхи для приватизації банку: приватне розміщення усього банку, або лише "хорошого банку", або ж IPO "хорошого банку".

Видобуток газу "Укргазвидобуванням" скоротився на 5,2% цьогоріч. "Укргазвидобування" скоротило видобуток природного газу на 5,2% у січні-липні 2021 порівняно з січнем-липнем 2020. При цьому, скорочення видобутку лише у липні 2021 року порівняно з липнем 2020 року становить 4,8%.

За сім місяців 2021 року "Укргазвидобування" скоротило видобуток газу до 7,9 млрд м3. Відхилення від виробничого плану склало – 1,6% або 0,125 млрд м3 газу. Водночас обсяги газу, передані на потреби споживачів, за 7 місяців зменшилися на 5,1% до 7,5 млрд м3, що на 0,7%, або 0,051 млрд м3, менше плану.

У липні "Укргазвидобування" теж скоротило видобуток до 1,144 млрд м3 природного газу, або на – 4,8% у річному вимірі. За повідомленням прес - служби "Укргазвидобування", для стабілізації показників виробництва компанія ввела в експлуатацію 25 нових свердловин та провела ремонтні роботи на старих свердловинах.

Fitch покращило прогноз кредитного рейтингу "Нафтогазу". Fitch Ratings змінив довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) "Нафтогазу" зі стабільного на позитивний та підтвердила рейтинг на рівні "В".

За даними Fitch, прогноз "перегляд [для "Нафтогазу" – SOE Weekly] слідує за переглядом прогнозу суверенного рейтингу України ("В"/Позитивний) та застосування рейтингових критеріїв, пов'язаних з урядом. Fitch зрівнює рейтинги "Нафтогазу" з оцінками суверена, що відображає міцні зв'язки компанії з сувереном та оцінку [Fitch] окремого кредитного профілю компанії (Standalone Credit Profile) на рівні "B-".

"B-" [Standalone Credit Profil] відображає коливання операцій після анбандлінгу, невизначеність щодо внутрішнього регулювання цін та стягнення дебіторської заборгованості зі слабкою вітчизняною економікою та валютними ризиками.

Інфраструктура

"Укрзалізниці" схвалили підвищення вантажних тарифів. За повідомлення члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенко, Державна регуляторна служба України погодила підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці" у два етапи, що у 2021 році принесе компанії 10 млрд грн.

Раніше зміни тарифів погодили Мінфін і Мінекономіки. Наразі залишилося лише зареєструвати відповідний наказ у Мін'юсті.

Лещенко зауважив, що найбільше підвищення тарифів торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 млрд грн для "Метінвесту" і 1 млрд грн для ДТЕК. Таким чином, тариф на:

перевезення залізної руди – зросте з 1 вересня 2021 року на 8%, а з 1 січня 2022 року на 20,4%;

перевезення агропродукції – з 1 вересня 2021 року на 8%, а з 1 січня 2022 року – на 6%.

Також збільшується тариф на порожній пробіг.

За словами Лещенка наглядова рада "Укрзалізниці" ще рік тому виступила з ініціативою зміни тарифів, коли ціни на залізну руду лише почали зростати. Проте рішення блокувалося на рівні Держрегуляторної служби.

АМКУ оштрафував три компанії, включаючи Автомобільні дороги України, на 45 млн грн за змову при участі у торгах на ремонт доріг. Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив причетність 3 компаній до спотворення результатів торгів 2019 року щодо утримання і ремонту доріг, і оштрафував їх на загальну суму в 45,86 млн грн.

Серед цих компаній: ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна", що є дочірнім підприємством "Державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України", "Вінницький облавтодор" і ТОВ "ШЛЯХБУД".

Послуги закуповувала Вінницька філія "Державного агентства автомобільних доріг України" ("Укравтодор").

[Засновником та власником 100% акцій "Aвтомобільних доріг України" є держава в особі "Укравтодору" (Державної служби автомобільних доріг України).

Наразі немає обґрунтування того, чому держава володіє таким держпідприємством як "Автомобільні дороги України". Це також суперечить заявленим урядом Основним засадам політики державної власності. Оскільки послуги, які надає компанія, є легко доступними від приватних постачальників на конкурентному ринку, "Автомобільні дороги України" слід приватизувати або ліквідувати.

Також варто зазначити про конфлікт інтересів у тому, що "Укравтодор" одночасно є власником "Автомобільних доріг України", регулятором галузі та головним замовником послуг з будівництва та ремонту доріг в Україні. – SOE Weekly.]

Очікувана вартість закупівлі складала 50 млн грн. Переможцем у процедурі закупівлі стало "Інтервіас Україна". Як встановив АМКУ під час розслідування, три суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у тендері, відтак конкуренцію між ними було усунуто.

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", суб’єкти господарювання, визнані АМКУ порушниками закону "Про захист економічної конкуренції", позбавляються права брати участь у торгах на 3 роки.

Fitch покращило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці". Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" на рівні "B" і поліпшило прогноз рейтингу зі "Стабільного" на "Позитивний". Перегляд прогнозу став можливим після зміни прогнозу суверенного рейтингу України на "Позитивний" зі "Стабільного".

Інші сектори

Керівництво ДПЗКУ підозрюється у завданні сотень мільйонів збитків, керівник затриманий під час втечі з країни. Нацпполція встановила, що службові особи "Державної продовольчо-зернова корпорація" (ДПЗКУ) вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати.

Слідство виявило, що керівництво використовувало позики, отримані під державні гарантії, на закупівлю зерна через фіктивні підприємства та експортувало його значно нижче ринкових цін.

Протягом січня-травня 2021 року "ДПЗКУ" укладала зовнішньоекономічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на загальну суму понад 231 млн долл. А станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених компаній перед "ДПЗКУ" складає понад 57 млн долл.

Поліція також встановила, що керівництво "ДПЗКУ" вступило у змову зі страховиками, які штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки для державної компанії.

Крім того, керівництво "ДПЗКУ" переплачувало за страхування. "ДПЗКУ" підписала договір страхування на сумму 2,59 млрд грн з трьома страховими компаніями, сплативши їм страхову премію у розмірі 99,042 млн грн. Страховий тариф за цією угодою становив 3,87% від вартості майна корпорації, що в 3-5 разів перевищує ринкову ставку.

13 серпня, Нацполіція затримала керівника "ДПЗКУ" при спробі втечі з України [Андрія Власенко – SOE Weekly] в аеропорту "Жуляни", коли він намагався вилетіти з країни. Крім того, разом із ним затримали і його спільника [в повідомленні Нацполіції прізвище спільника не зазначається – SOE Weekly].

Раніше ми повідомляли, що "ДПЗКУ" була серед найбільш збиткових серед усіх держпідприємств. Збиток компанії у 2020 році склав 5,9 млрд грн.

Приватизація

Фонд держмайна затвердив радників для підготовки до аукціонів великої приватизації. Конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники Фонду державного майна України (ФДМУ) , Мінекономіки та Мінфіну, затвердила перелік радників для підготовки об'єктів великої приватизації до аукціонів.

До переліку увійшли: Rothschild & Co Polska sp. z.o.o., Lazard Freres SAS, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, CM Cameron McKenna LC, BDO Corporate Finance, Deloitte & Touche, KPMG-Ukraine, Kinstellar Ukraine, and Concord Consulting.

Зазначається, що вибір радників відбувався за новою, двоетапною процедурою, затвердженою постановою Кабміну №134 від 24 лютого 2021 року. На першому етапі відбору потенційні радники проходять перевірку на відповідність кваліфікаційним критеріям. На другому етапі, радники призначаються для допомоги у підготовці конкретних активів до приватизації.