САП скерувала до суду справу Дубневича та тендерів "Укрзалізниці"

Дубневич під час обговорення зняття з нього депутатської недоторканності у жовтні 2019 року фото: укрінформ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких - нардеп Ярослав Дубневич.

Про це повідомляє пресслужба відомства без зазначення ПІБ нардепа.

Нардепа та 8 інших обвинувачених підозрюють у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".

"Слідством встановлено, що група службових осіб філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", діючи у змові з народним депутатом із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організували проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення.

Внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, підприємство протягом 2015 - 2017 років переплатило за постачання товарів понад 93 млн гривень", - заявили в САП.

Там додали, що на сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно нардепа Ярослава Дубневича, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів "Укрзалізниці", ще у 2020 році.

Слідство стосовно 8 інших завершилося ще в травні 2019 року.

Сторона захисту увесь цей час вивчала матеріали справи.

Нагадуємо:

У жовтні 2019 року генпрокуратура вручила підозру народному депутату з групи "За майбутнє" Ярославу Дубневичу, з якого 31 жовтня зняли депутатську недоторканність.

Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.

Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".

21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренка за підозрою у розкраданні коштів.

Економічна правда