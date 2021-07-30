У Раді нацбезпеки заявили про тотальну монополію на ринку газу та втрачену розподільну мережу

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У Раді нацбезпеки заявили про втрачені з держвласності 16,92 тисяч км газорозподільних мереж, які перейшли у приватні руки, а також про тотальну монополію на ринку Групи РГК Дмитра Фірташа.

Про це відомо з брифінґу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони 30 липня.

"Ми звернули увагу на стан газорозподільних мереж. Маємо констатувати, що за останні час у дивний спосіб держава втратила 16,92 тис км газорозподільних мереж, які перейшли у приватну власність", – заявив секретар РНБОУ Олексій Данілов.

Він продовжив, що зараз існує тотальна монополія: одна з компаній володіє 70% облгазів: "це безперечно має відношення до Фірташа, стосовно якого введені персональні санкції".

Йдеться про Групу РГК олігарха Дмитра Фірташа, до якої входить 18 облгазів у всій Україні. Раніше на неї неодноразово накладав штрафи Антимонопольний комітет за зловживання ринковим становищем.

Данілов повідомив, що, згідно рішення РНБО, Кабінету Міністрів доручать перевіряти ці процеси, аби ввійти у відповідність до законодавства.

"Головне, що ми не можемо допустити – це стосується нашої нацбезпеки, щоб нас хтось як державу шантажував, пересмикував наші платіжки тощо", – резюмував він.

Данілов нагадав, що у 2023 році Україна має об'єднатися з європейською енергомережею ENTSO-E:

"Це складна технологічна процедура, маємо наступного року проходити 2 випробування щодо цього, і маємо чітке розуміння, що РФ буде докладати максимум зусиль, аби це не відбулося – вони не хочуть нас відпускати з цього енергетичного пулу", – зазначив секретар РНБО. "Але наше завдання – зробити все від нас залежне, бо це наша енергобезпека".

Економічна правда