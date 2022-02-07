Ревізія "Енергоатому": виявили порушень і недоліків на 13 мільярдів

фото: енергоатом

Державна аудиторська служба провела ревізію діяльності НАЕК "Енергоатом" за 2018-2021 роки та виявила фінансових порушень та недоліків на загальну суму 13 млрд грн.

Про це повідомляє проєкт "Марлін" із посиланням на лист Державної аудиторської служби до Кабміну.

Аудитори виявили наступні джерела порушень:

порушення у сфері закупівель – 9,3 млрд гривень;

втрати фінансових (матеріальних) ресурсів – 2,1 млрд грн;

неефективні управлінські дії або ризикові операції, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 1,4 млрд грн;

неефективні управлінські дії або ризикові операції, які можуть призвести до втрат надалі – 217,9 млн грн тощо.

"Матеріали ревізії передані до Національного антикорупційного бюро України для розгляду та прийняття відповідного рішення", - зазначили аудитори.

За результатами ревізії аудиторська служба також оформила доручення Міністерству енергетики:

"Вжити заходів щодо врегулювання питання боргів за реалізовану електроенергію, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для АЕС та зберігання радіоактивних відходів".

На додатковий запит "Марліну" щодо проведених заходів з покращення фінансового контролю на "Енергоатомі", у Міненерго зауважили на необхідності прийняття низки законів у Верховній Раді та комплексного підходу щодо здійснення оплати виробникам електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів.

З приводу зберігання радіоактивних відходів Міненерго відповіло, що це сфера відповідальності Кабміну.

Раніше журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про зрив запуску Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива "Енергоатому" у Чорнобилі.

Раніше повідомлялось, що 9 місяців 2021 року Енергоатом завершив із прибутком на суму 2,35 млрд грн.

Економічна правда