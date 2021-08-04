Прибуток Оператора ГТС впав удвічі через борги облгазів Фірташа

24 канал

"Оператор ГТС України" за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року отримав 5,6 мільярда гривень чистого прибутку в порівнянні з прибутком у розмірі 13,1 мільярда за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дохід Оператора ГТС в першому півріччі 2021 року становив 28,8 млрд грн, що трохи менше, ніж в січні-червні 2020 року (29 млрд грн).

"Ключовим негативним чинником, що вплинув на результати в періоді, стала заборгованість учасників ринку газу за послуги його балансування і транспортування, яка становить понад 10 млрд грн. В основному (91%) борг утворили приватні ОГРМ (обл- і міськгази)", – зазначається в повідомленні.

Оператор ГТС вказує, що борги обл- і міськгазів виросли на 93% в порівнянні з першим півріччям 2020 року, а їх сукупний борг перед компанією за послуги транспортування і балансування газу в період становив майже 9,8 млрд грн.

При цьому за шість місяців 2021 року Оператор ГТС України транзитував 21,8 млрд кубометрів газу, що на 9% більше, ніж передбачено поточною транзитною угодою, але на 3,1 млрд куб. м менше, ніж в першому півріччі минулого року.

Обсяг транспортування газу внутрішнім споживачам становив 15 млрд куб. м (+3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року), а обсяги подачі газу в ГТС від видобувних компаній – 9,2 млрд куб. м (-4%).

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони може ввести санкції проти облгазів через борг перед ОГТСУ за відібраний і не оплачений газ з ГТС.

Найбільші боржники – облгази, що працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК), пов'язаної з Дмитром Фірташем – 7,97 млрд грн.

Нагадуємо:

За підсумками 2020 року "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 20,4 млрд грн.

Виручка Оператора ГТС України за 2020 рік становила 62,7 млрд грн.

У 2020 році ОГТСУ забезпечив транзит природного газу до Європи в обсязі 55,8 млрд кубометрів, що на 38% менше показника 2019 року.

Обсяги транспортування газу з Європи в Україну за минулий рік становили 15,9 млрд кубометрів, збільшившись в порівнянні з 2019 роком на 12%.

Економічна правда