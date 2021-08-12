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Fitch поліпшило прогноз Нафтогазу та підтвердила рейтинг "В"

Четвер, 12 серпня 2021, 09:55
 
фото: економічна правда

Міжнародне агентство Fitch Ratings покращила прогноз Нафтогазу зі стабільного до позитивного та підтвердила кредитний рейтинг "В".

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, Fitch.

У компанії зазначили, що "кращий рейтинг - це можливість залучити гроші на кращих умовах".

З огляду на те, що Нафтогаз є національною компанією, його кредитний рейтинг пов’язаний з рейтингом України. Самостійна оцінка Нафтогазу – "В-".

"Самостійний рейтинг 'В-' відображає нестабільність операцій після анбандлінгу, невизначеність щодо внутрішнього регулювання цін та стягнення дебіторської заборгованості зі слабкою внутрішньою економікою та валютним ризиком", – йдеться у повідомленні Fitch.

В агентстві очікують, що ліквідність перебуватиме під тиском капітальних витрат, оскільки Нафтогаз інвестує у свою ресурсну базу для зупинки зниження видобутку природного газу. 

Нагадуємо:

Агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, зробивши його "B". 

Економічна правда

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