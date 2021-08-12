Fitch поліпшило прогноз Нафтогазу та підтвердила рейтинг "В"
Міжнародне агентство Fitch Ratings покращила прогноз Нафтогазу зі стабільного до позитивного та підтвердила кредитний рейтинг "В".
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, Fitch.
У компанії зазначили, що "кращий рейтинг - це можливість залучити гроші на кращих умовах".
З огляду на те, що Нафтогаз є національною компанією, його кредитний рейтинг пов’язаний з рейтингом України. Самостійна оцінка Нафтогазу – "В-".
"Самостійний рейтинг 'В-' відображає нестабільність операцій після анбандлінгу, невизначеність щодо внутрішнього регулювання цін та стягнення дебіторської заборгованості зі слабкою внутрішньою економікою та валютним ризиком", – йдеться у повідомленні Fitch.
В агентстві очікують, що ліквідність перебуватиме під тиском капітальних витрат, оскільки Нафтогаз інвестує у свою ресурсну базу для зупинки зниження видобутку природного газу.
Нагадуємо:
Агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, зробивши його "B".
Економічна правда
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