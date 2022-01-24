700 мільйонів доларів нового кредиту і землю від держави: як скандальний зернотрейдер пропонував уникнути дефолту

У Державній продовольчо-зернової корпорації, яка напередодні увійшла в стан дефолту, пропонували провести реструктуризацію китайського кредиту та залучити новий кредит на 700 мільйонів доларів.

Про це йдеться в презентації, підготовленій представниками АТ "ДПЗКУ", що є в розпорядженні ЕП. Документ датується жовтнем 2021 року.

Зокрема, серед пропозицій компанії, що знаходилася на межі дефолту, пропонувалися такі можливі дії:

пролонгація на 10 років – з 2027 року до 2037-го – нинішнього доларового кредиту, наданого Експортно-імпортним банком Китаю (сума кредиту, отриманого ДПЗКУ 2012 року, становила 1,5 млрд доларів, повернено на даний час лише 600 млн доларів);

сплата у 2037 році відсотків за кредитом за період 2022–2025 років;

зменшення кредитної ставки до 3% з відв’язкою від Libor (за нинішніми умовами, ставка становить 4,5% + шість місяців Libor)

зміна кредитної угоди для дозволу залучення коштів поза кредитним договором.

Пропонувалось також залучити додаткові коштів на суму 700 млн дол з поетапною вибіркою: 250 млн дол – для забезпечення трейду; 150 млн дол – на модернізацію потужностей для збільшення експорту, 300 млн дол – на формування земельного банку.

Так, необхідним кроком в держкорпорації вважали "початок процедури формування банку землі ДПЗКУ за рахунок наявної землі у власності держави та оренди".

"Переговорний процес повинен відбуватись лише на рівні урядів України на КНР. Попередні переговори з 2016–2019 роки не дали результату через відсутність послідовної позиції уряду України", – наголосили в ДПЗКУ.

"Головною метою додаткового фінансування є: створення на базі АТ "ДПЗКУ" конкурентоспроможного державного зернотрейдера повного циклу, існування якого забезпечить можливість генерувати достатній прибуток, який в свою чергу, дозволить розрахуватись у повному обсязі по кредитах без розкриття державних гарантій", – наголошується в презентації.

Читайте більше про те, що відбувається у Держзерновій корпорації у статті ЕП: Дефолт трьох президентів і п'яти урядів: як зернова держкорпорація залишила українцям борг на мільярд доларів

Нагадуємо:

Державна продовольчо-зернова корпорація може сплатити лише 9% потрібно суми виплати за китайським кредитом, що означає її дефолт.

Народний депутат Мар'ян Заблоцький напередодні заявив, що Державна продовольчо-зернова корпорація України може стати банкрутом вже цього тижня.

В грудні 2012 року ДПЗКУ отримала 1,5 млрд доларів кредиту від "Ексімбанку Китаю" під державну гарантію України.

Кошти держкорпорація отримала для забезпечення виконання 15-річної Генеральної угоди на поставки українського зерна до Китаю.

Раніше ЕП уже повідомляла, що державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом.

За три квартали 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 327,9 млн грн. За останні 5 років загальна сума збитків сягнула 10 млрд грн.

В серпні 2021 року Нацполіція встановила, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. За даними правохоронців, сума збитків для держкомпанії через згадані операції становила понад 57 млн доларів.

Пізінше Нацполіція затримала керівника "ДПЗКУ" Андрія Власенка при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни".

Як раніше уже повідомляла ЕП, "Батьківщина" дала голоси за бюджет-2021 в обмін на призначення Андрія Власенка в ДПЗКУ. Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".

У 2015 році ЕП опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів. За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році, коли уже змінилась влада.

Богдан Вальд, Дмитро Дєнков