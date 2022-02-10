Fitch погіршив прогноз кредитного рейтингу Нафтогазу 

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Кредитне агентство Fitch вслід за суверенним переглянуло рейтинг НАК "Нафтогаз" і змінив його з позитивного на стабільний.

Про це повідомляється на сайті Fitch.

При цьому агентство залишило незмінним кредитний рейтинг НАКу на рівні В, який відображає ризик дефолту емітента цінних паперів у довготривалій перспективі.

З огляду на те, що Нафтогаз є національною компанією, його кредитний рейтинг пов’язаний з рейтингом України. Самостійна оцінка Нафтогазу залишилася "В-".

Такий рейтинг і відображає нестабільність роботи внаслідок значного зростання цін на енергоносії, можливість забезпечити внутрішнє споживання та повертати борги в умовах ослабленої економіки, а також валютні ризики.

Fitch зауважує, що Нафтогаз володіє активами у понад 30 млрд грн та 3 млрд грн невикористаних кредитних коштів. Разом, цієї суми достатньо аби здійснити виплати за короткостроковим боргом у 16,6 млрд грн, зокрема – 335 млн доларів євробондів у липні 2022 року.

Аби рефінансувати євробонди, компанія планує здійснити новий випуск у першій половині 2022 року.

Також агентство підкреслює високі валютні ризики, в умовах яких знаходиться Нафтогаз – близько 68% боргу компанії номіновано у доларах, тоді як більша частина доходів отримується у гривні.

У рішенні погіршити прогноз врахували, зокрема, нестабільність внаслідок "постійної зміни регульованих тарифів".

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з "позитивного" на "стабільний", зафіксувавши його на рівні "B".