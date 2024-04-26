Війна їх не зупинила. Скільки заробляють в РФ міжнародні компанії

У березні 2022 року, через місяць після початку великої війни, ЕП склала перелік 50 найбільших іноземних корпорацій, які вели бізнес у Російській Федерації, та порахувала сплачені ними податки в бюджет країни-агресора.

Виявилося, що дохід тих компаній (дані з фінансової звітності за 2021 рік) тоді сягнув 130 млрд дол. За той рік вони направили в кремлівський бюджет 20 млрд дол податків, з яких понад 40% припали на тютюнові гіганти.

За понад два роки війни багато іноземних бізнесів пообіцяли піти з Росії, дехто відмовився це зробити. ЕП проаналізувала звітність міжнародних компаній за 2023 рік, щоб оцінити, як за цей час змінилася їх діяльність.

Отримати всі дані про бізнес, який залишився в РФ, виявилося складно. Річ у тім, що частина компаній, які відмовилися піти з ринку країни-агресора, перестали публікувати фінансову звітність. Таке право їм надала російська влада. Наприклад, уже два роки немає даних про доходи Nestle, Leroy Merlin, Mondelez, Raiffeisen Bank. Є лише повідомлення про "найбільші, ніж коли-небудь" прибутки. Реклама:

Можна припустити, що їхні доходи за цей час щонайменше не зменшилися і залишилися на довоєнному рівні. З урахуванням цього доходи 50 найбільших іноземних компаній, які у 2022 році досліджувала ЕП, за підсумками 2023 року впали б на третину порівняно з 2021 роком – до 89 млрд дол.

Спад пояснюється тим, що з усіх компаній, які два роки тому входили в цей список, 20 продали чи ліквідували свої російські активи, ще десять згортають діяльність у Росії. За даними проєкту KSE Institutе Leave Russia, за цей час свої активи в РФ продали бренди Renault, Toyota, Volkswagen, IKEA, McDonald's.

Нові власники західних бізнесів – переважно представники російського олігархату чи китайці – намагаються перезапустити виробництво. Іноді їм це вдається. Наприклад, мережу McDonald's два роки тому продали росіянам, які одразу ж перейменували її на "Вкусно и точка". Остання збільшила дохід майже вдвічі. Щоправда, це сталося завдяки приєднанню інших активів.

Однак у більшості випадків усе, до чого торкаються руки росіян, пов'язане з фіаско. Заводи французької Renault, якими з 2022 року керують російські державні корпорації, зменшили дохід подекуди в десяток разів.

Те саме відбувається з іншими автомобільними виробництвами. Їх перезапуск не вдався, через що російський ринок поступово захопили китайські компанії (Cherry та Haval збільшили продажі в Росії на 900% та 570% відповідно). Тепер останні цим сповна користуються і постійно підвищують ціни.

Активи ще кількох фірм, які довго не могли визначитися із своїм перебуванням в РФ, забрала російська влада. Очільник Кремля Владімір Путін передав частки іноземців у місцевих "дочках" Danone та Carlsberg в управління Росмайна. Тоді ж гендиректором компанії "Данон Росія" став племінник Кадирова, заступник голови уряду Чечні – міністр сільського господарства республіки Ібрагім (Якуб) Закрієв.

Утім, близько 20 корпорацій працюють в РФ без жодних докорів сумління, прикриваючись фразами "товари першої необхідності" та "скорочення інвестицій". Причину того, чому вони далі спонсорують Кремль, красномовно демонструє приклад американської PepsiCo. Ця компанія оприлюднила звітність за 2023 рік і виявилося, що її прибутки в Росії "стали рекордними з часів СССР".

Дочірня компанія PepsiCo в Росії "Вимм-билль-данн" збільшила прибуток у 2,6 разу. Загальні ж продажі групи, включаючи безалкогольні напої, молочну продукцію, дитяче харчування, чипси та снеки, зросли на 26% до 4,7 млрд дол.

Схоже, PepsiCo на російському ринку лише набирає обертів: уже у 2024 році американська компанія запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом.

Проте справжню "касу" для російського бюджету роблять тютюнові гіганти. З великої четвірки представників цієї галузі завершили вихід з РФ лише два: British American Tobacco та Imperial Brands. Натомість американська Phillip Morris, найбільша міжнародна компанія в РФ у 2021 році, збільшила продажі на 13%, а інший тютюновий гігант, Japan Tobacco International, – на 40%.