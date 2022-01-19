Продовольчо-зернова корпорація збанкрутіє. Мільярд доларів кредиту повертатиме уряд – нардеп

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Народний депутат Мар'ян Заблоцький заявляє, що Державна продовольчо-зернова корпорація України може стати банкрутом вже цього тижня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Державна продовольчо-зернова корпорація … навряд чи зможе самостійно виплатити 95 млн доларів чергового траншу кредиту. Це було неминуче, оскільки значна частина з 1,5 млрд доларів, отриманих від Китаю в 2012 році, були вкрадені ще за часів Віктора Януковича", – написав Заблоцький.

Він додав, що корупційні зловживання відбувались також "за часів короткострокової квоти на Мінагрополітики з боку партії "Свобода".

"За пів року їхнього менеджменту з рахунків компанії зникло приблизно 250 млн доларів. На всіх керівників компанії без винятку відкриті кримінальні провадження, всі в бігах. Але повернути вкрадені кошти шансів мало. Коштів, що залишились у компанії, могло вистачити лише максимум до початку 2022 року", – заявив нардеп.

За його словами,розраховуватись за кредитом доведеться уряду, оскільки він був виданий під державні гарантії. Загалом по ньому залишилось виплатити трохи менше 1 млрд доларів.

"Мінфін має відповідні ресурси, щоб погасити або наступний транш кредиту, або весь цілком. Ця виплата збільшує навантаження на обсяг планових зовнішніх урядових запозичень у 2022 році", – написав нардеп від "Слуги народу".

Він додав, що народні обранці готують проєкт листа в Конгрес стосовно надання Україні можливості випуску облігацій під гарантії США.

Нагадуємо:

У 2015 році Економічна правда опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів

За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році. Саме в період, коли уряд очолював Арсеній Яценюк, а міністерство аграрної політики - "свободівець" Ігор Швайка. Держкомпанію тоді очолював Петро Вовчук.

Економічна правда