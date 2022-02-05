Держпідприємства заробили 3 мільярди, в.о. керівника "Укрспирту" звільнився: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління

В Україні залишається велика кількість не корпоратизованих держпідпрємств. Державна служба статистики України повідомила про зміни в кількості некорпоратизованих держпідприємств.

До некорпоратизованих держпідприємств, належать ті юридичні особи, які функціонують в організаційно-правових формах: державне унітарне підприємство (ДП), казенне підприємство та комунальне підприємство.

[Такі види організаційно-правових форм використовуються лише державою та не доступні приватним компаніям – SOE Weekly.]

Станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалось:

3664 ДП (порівняно з 3713 на 1 січня 2021 року);

30 казенних підприємства (порівняно з 32 на 1 січня 2021 року);

14 188 комунальних підприємств (порівняно з 14 174 на 1 січня 2021 року).

[Звертаємо увагу, що відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами, уряди мають спрощувати та стандартизувати організаційно-правові форми, в яких діють держкомпанії. Зокрема, такі організаційно-правові форми мають відповідати загальноприйнятим корпоративним нормам, які застосовуються до приватних компаній. Для реалізації цього принципу, уряд має забезпечити перетворення всіх державних унітарних, казенних та комунальних підприємств на товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства. – SOE Weekly.]

Держпідприємства отримали 3,1 млрд грн прибутку в третьому кварталі 2021 року (неаудійовано). Мінекономіки оприлюднило Єдиний моніторинг ефективності управління державним майном за три квартали 2021 року. Команда SOE Weekly проаналізувала дані моніторингу.

Згідно з цими даними, держава володіє 3323 підприємствами (на вісім держпідприємств менше ніж у першому півріччі 2021 року). З них лише 1382 (41,5% від загальної кількості держпідприємств) є працюючими порівняно з 1405 працюючими держпідприємствами на кінець першого півріччя 2021 року.

Сукупний (неаудійований) прибуток держпідприємств за дев’ять місяців 2021 року склав 21,3 млрд грн. У першому півріччі 2021 року держпідприємства заробили 18,2 млрд грн (неаудійовано).

Серед працюючих держпідприємств, 862 є прибутковими (порівняно з 833 у першому півріччі 2021 року).

Функцію власника для цих компаній виконують 88 суб'єктів управління. Загальна середня кількість штатних працівників становить 693 222 особи (кількість працівників зменшилася на 4 810 осіб порівняно з 698 032 станом на кінець першого півріччя 2021 року).

Українські держпідприємства володіють активами в розмірі 1,715 млрд грн, що на на 47 млрд грн більше порівняно з оціночною вартістю активів у 1668 млрд грн на кінець першого півріччя 2021 року.

[Звертаємо увагу, що ці результати базуються на проміжній, неаудійованій звітності. Перевірені річні результати дадуть більш достовірну картину, яка може відрізнятися від проміжних результатів. – SOE Weekly.]

Держава у 2021 році надала 65,1 млрд грн держгарантій держпідприємствам та Укравтодору. За даними Державної казначейської служби України, у 2021 році держава надала кредитів під державні гарантії на загальну суму 74,2 млрд грн, з яких 36,1 млрд грн (49%) отримали держпідприємства. Ще 29 млрд грн (39,1%) отримав "Укравтодор", а 8,1 млрд грн (10,9%) було направлено на підтримку малого та середнього бізнесу.

При цьому 70% державних гарантій було надано за валютними кредитами.

До держпідприємств, які отримали держгарантії, належать:

"Укренерго" – 21,5 млрд грн, або 59,6% від загальної суми державних гарантій, наданих ДП (для єврооблігацій); 4,7 млрд грн, або 13% від загальної суми (на програму підвищення надійності підстанцій); та 1,1 млрд. грн., або 3% від загальної суми (для забезпечення виконання боргових зобов’язань за невизначеною позикою);

"Укрзалізниця" - 5,1 млрд грн, 14,1% від загальної суми державних гарантій (на проект розвитку електрифікації);

"Укрпошта" – 1,9 млрд грн, або 5,3% від загальної суми державних гарантій (на проект розвитку логістичної мережі);

"Шосткінський завод "Імпульс" – 819 млн грн, або 2,3% від загальної суми державних гарантій (інформація про цільове призначення кредиту не розкрита, ймовірно, тому що "Імпульс" є оборонним підприємством);

"Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення" – 490 млн грн, або 1,3% від загальної суми державних гарантій (для забезпечення виконання боргових зобов’язань за невизначеною позикою);

"Антонов" – 400 млн грн, або 1,1% від загальної суми державних гарантій (для забезпечення виконання боргових зобов’язань за невизначеною позикою).

Раніше ми повідомляли, що за даними ЕП, на початку листопада "Укренерго" розмістило гарантовані державою єврооблігації на суму 825 млн доларів під 6,7% річних.

Обрано голову наглядової ради "Укрзалізниці". Наглядова рада "Укрзалізниці" обрала головою Гепарда Хафера, а його заступником – Сергія Лещенка.

Гепард Хафер – ректор та професор в Університеті прикладних наук у Берліні. Хафер очолював "Deutsche Bahn AG" у Центральній та Східній Європі протягом п'яти років.

Сергій Лещенко був членом наглядової ради "Укрзалізниці" з грудня 2019 року. Лещенко – колишній народний депутат України (з жовтня 2014 року по серпень 2019 року). Раніше був журналістом-розслідувачем "Української правди".

Раніше ми повідомляли, що 29 грудня Кабінет міністрів затвердив новий склад наглядової ради "Укрзалізниці". До складу наглядової ради "Укрзалізниці" увійшли Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновські та Гепард Хафер у якості незалежних членів та Сергій Лещенко, Сергій Москаленко, Давід Ломджарія як представники держави.

Уряд достроково припинив повноваження представника держави у наглядовій раді "Укргідроенерго". 2 грудня 2021 року Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження Олександра Гавви як представника держави у наглядовій раді "Укргідроенерго" та в той самий день призначив його в. о. директора держпідприємства "Оператор ринку".

Наразі до складу наглядової ради "Укргідроенерго" входять шість членів із семи необхідних.

Раніше в. о. директора "Оператор ринку" був Роман Сутченко, який був звільнений 24 листопада 2021 року.

В. о. директора "Укрспирту" йде у відставку. Сергій Блескун повідомив про свою відставку у Facebook.

За його словами, він переміг у конкурсному відборі на посаду директора "Укрспирту" у серпні 2021 року, але так і не був призначений. [Це могло спричинити рішення про відставку Блескуна. Причини такого тривалого непризначення Блескуна урядом невідомі. – SOE Weekly.]

[За каденцію Блескуна, було успішно приватизовано 26 спиртових активів на близько 1,5 млрд грн. У 2020 році під керівництвом Блескуна "Укрспирт" також продемонстрував найкращі фінансові показники в історії компанії. До його призначення спиртові заводи були збитковими, а їхня діяльність була пов’язана з масовою корупцією та злочинністю. – SOE Weekly.]

За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, Кабінет Міністрів тимчасово призначив Віталія Жадобіна в. о. директора "Укрспирту". Раніше він очолював юридичний відділ "Укрспирту".

[Востаннє "Укрспирт" мав постійного директора у 2014 році, і з того часу компанію очолювали різні "виконуючі обов'язки" керівники. – SOE Weekly.]

Раніше ми повідомляли, що Міністерство економіки оголошувало про початок конкурсного відбору на посаду директора "Укрспирту". Термін подачі заявок закінчився 9 квітня.

Посли G7 виступають за прозору приватизацію та дотримання Керівних принципів ОЕСР в українських держапідприємствах. Група послів G7 в Україні опублікувала детальні пріоритети своєї діяльності щодо реформ в Україні на 2022 рік. Серед них прозора приватизація держпідприємств і державних банків, а також приведення практик корпоративного у відповідність до Керівних принципів ОЕСР для компаній, які залишатимуться у державній власності.