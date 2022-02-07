В "Укргідроенерго" хочуть змінити керівника – знайшли порушення

Ігор Сирота укрінформ

Міненерго просить уряд "переглянути доцільність" перебування голови "Укргідроенерго" Ігоря Сироти на посаді через роботу підприємства.

Про це йдеться у листі міністра енергетики Германа Галущенка до Кабінету міністрів, яке є у розпорядженні ЕП.

Відомство посилається на інформацію, отриману від членів Міжвідомчої групи з перевірки діяльності "Укргідроенерго" у 2019-2021 роках.

Міжвідомча група зафіксувала чисельні порушення на підприємстві та з боку його посадових осіб. Зокрема, у частині продажу електроенергії за збитковим для "Укргідроенерго" тарифом.

Також у ході перевірок члени групи знайшли 9 договір на закупівлі, які порушували українське законодавство. Загальна сума таких контрактів становила 5,8 млрд грн.

Під час їхнього укладення було допущено зловживання, "що призвело до заподіяння шкоди підприємству в особливо великих розмірах".

Іншим порушенням, яке знайшла група, стала виплата дивідендів на користь держави. Було встановлено, що "Укргідроенерго" не сплатило до бюджету 2,2 млрд грн дивідендів за 2018 рік.

У листі до уряду зазначається, що правопорушення наразі розслідуються у межах двох кримінальних справ.

У Міненерго роблять висновок, що низка відкритих кримінальних проваджень може свідчити про неефективне управління і про "необхідність визначення доцільності" подальшого перебування Ігоря Сироти на посаді директора "Укргідроенерго"

Економічна правда