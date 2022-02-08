Ревізія "Енергоатому": у компанії кажуть, що вимоги Держаудитслужби зупинив суд

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В "Енергоатомі", коментуючи ревізію Держаудитслужбою, заявили, що висновки відомства, викладені у листі до Кабміну, не відповідають дійсності і зазначені вимоги не підтверджуються актом ревізії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"НАЕК "Енергоатом" надіслала свої аргументовані й обґрунтовані заперечення щодо вимог, викладених у листі Держаудитслужби.

Необхідно зазначити, що зазначені вимоги жодним чином не підтверджуються актом ревізії, що склала Державна аудиторська служба України. На жаль, не було взято до уваги і позицію компанії", - йдеться у позиції НАЕК.

Там додали, що у листопаді 2021 року звернулися до Окружного адміністративного суду міста Київ з адміністративним позовом до Держаудитслужби, в якому просили визнати протиправними та скасувати її вимоги.

"У своїх позовних вимогах "НАЕК "Енергоатом" звертає увагу на низку процедурних порушень під час проведення планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Компанії та вказує на безпідставність суми встановлених фінансових порушень і недоліків за результатами ревізії.

28 грудня 2021 року Окружний адмінсуд Києва розглянув заяву про забезпечення адміністративного позову та ухвалив рішення про вжиття заходів задля цього забезпечення, а саме – зупинити дію вимог Державної аудиторської служби України та заборонити їй надавати рекомендації (пропозиції) Кабміну за висновками проведеної перевірки", - заявляє "Енергоатом".

Там додали, що надіслали відповідні звернення до Кабміну "та інших зацікавлених органів і відомств" з інформацією щодо рішення, ухваленого судом.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Державна аудиторська служба провела ревізію діяльності НАЕК "Енергоатом" за 2018-2021 роки та виявила фінансових порушень та недоліків на загальну суму 13 млрд грн.

Матеріали ревізії передані до Національного антикорупційного бюро України.

За результатами ревізії аудиторська служба також оформила доручення Міненерго вжити заходів щодо "врегулювання боргів за реалізовану електроенергію, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для АЕС та зберігання радіоактивних відходів".

Еконоомічна правда