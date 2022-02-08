Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський розповів про інфраструктурні проєкти, які Україна реалізує разом із Францією, зокрема, про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 млн євро.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом Франції Макроном.

"Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних і насамперед інфраструктурних проєктів. Я ціню, що французька сторона бере активну участь у відновленні інфраструктури нашої держави.

У спільній взаємодії нами реалізується важливий проєкт для очистки питної води у Маріуполі та реконструкція водоканалу у місті Попасна, що на Луганщині. Завдяки цьому проєкту доступ до питної води отримають пів мільйона маріупольців та понад 1 млн наших громадян на Луганщині", - сказав під час виступу Зеленський.

За його словами, "сьогодні" фіналізували домовленості і перевели в практичну стадію реалізації низку проєктів - постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 млн євро та постачання 370 одиниць пожжежно-рятувальної техніки на 300 млн євро.

"Також реалізується проєкт, зокрема у місті Миколаїв, з будівництва патрульних катерів для Державної прикордонної служби. Україна та Франція продовжують розвивати співробітництво з компанією Airbus щодо створення національного авіаперевізника", - додав український президент.

Також, за його словами, у рамках військово-технічного співробітництва підпишуть угоду про співпрацю між Укроборонпромом і компанією Thales.

Він додав, що також підписано спільну заяву Укроборонпрому з французькою стороною щодо реформ ОПК України.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що контракт із Alstom на постачання УЗ 130 електролокомотивів підпишуть до кінця 2021 року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не підпише контракт на поставку локомотивів Alstom без достатньої локалізації виробництва.

У рамках ратифікованої Верховною Радою рамкової угоди 1 липня УЗ придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.

Французький концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC.

Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Економічна правда