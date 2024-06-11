Попри розслідування ЄС, китайські виробники електромобілів інвестуватимуть у європейський ринок

Плани китайських автовиробників інвестувати в Європу не зупиняться через антисубсидійне розслідуванням ЄС щодо електромобілів китайського походження.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що китайська асоціація автомобільної промисловості заявила про збереження планів китайських автовиробників інвестувати в Європу, попри нещодавні розслідування ЄС щодо субсидованих електромобілів китайського виробництва

"Китайські підприємства будуть продовжувати неухильно розвиватися в Європі та інтегруватися на місцеві ринки", - сказав генеральний секретар Китайської асоціації легкових автомобілів Цуй Дуншу.

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Європейський Союз звинувачує китайських автовиробників у несправедливому користуються державними субсидіями та заниженні цін в Європі. Пекін це заперечує.

Цуй наголосив, що автомобільна промисловість відіграє важливу роль у створенні робочих місць і китайські фірми не порушуватимуть стабільність зайнятості в Європі

За словами Цуя, ріст експорту не виправдав очікувань.Загалом експорт китайських легкових автомобілів впав на 9% з рекордного показника у квітні до 378 000 автомобілів у травні.

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Повідомляється, що жорстка конкуренція і загроза тарифів ЄС, які Китай називає протекціонізмом, поки що мало стримують китайських виробників електромобілів від освоєння закордонних ринків.

Nio, восьмий найбільший виробник електромобілів у Китаї, отримав дозвіл на будівництво третього заводу в Китаї, і тепер матиме виробничу потужність до 1 мільйона автомобілів. У травні компанія також відкрила свій перший автосалон в Амстердамі.

Нагадуємо:

Volvo зі штаб-квартирою у Швеції, мажоритарним власником якої є китайський автовиробник Geely, розглядає плани перенесення виробництва деяких авто з КНР до Бельгії.

Китай готовий запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США на тлі ескалації торговельної напруженості.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.