Китай пропонує пільги для німецьких автовиробників, щоб запобігти тарифам ЄС на електромобілі

Китай припустив, що німецькі виробники розкішних автомобілів можуть отримати вигоду, якщо Берлін переконає Європейський Союз знизити тарифи на китайські електромобілі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Китай запропонував знизити існуючі тарифи на автомобілі з великими двигунами в обмін на скасування запланованих мит на імпорт електромобілів з цієї азійської країни. Нині Пекін накладає 15% мито на легкові автомобілі з країн ЄС.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао натякнув на можливість отримання переваг своєму німецькому колезі Роберту Хабеку під час зустрічі в Пекіні, сказав один із співрозмовників. Триденний візит Хабека до другої економіки у світі відбувся через кілька тижнів після того, як ЄС запропонував підвищити тарифи на електромобілі.

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Небезпека для Єврокомісії полягає в тому, що Берлін, який вже виступає проти тарифів, може, завдяки своїй потужній автомобільній промисловості, порушити правила і чинити тиск на виконавчу владу блоку та інші країни-члени, використовуючи свою вагу найбільшої економіки ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок підкреслив, що його уряд прагне знайти рішення шляхом переговорів. Для цього ще є час до запровадження тимчасових мит з 4 липня, сказав Шольц у своєму виступі на конгресі бізнес-лобі в Берліні.

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Нагадаємо:

Пекін хоче, щоб ЄС скасував свої тарифи на китайські електромобілі, дія яких набуде до 4 липня, після того, як обидві сторони домовилися провести нові торговельні переговори.

Пекін попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати торговельну війну.

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

Економічна правда.