Торгівельна війна: Китай може запровадити 25% мита на авто з США і ЄС

Китай готовий запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США на тлі ескалації торговельної напруженості.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мита на імпортні автомобілі з великими двигунами на рівні 25%, оскільки торговельна напруженість у відносинах зі США та Європейським Союзом зростає", - пише агентство.

Китайська торгова палата в ЄС заявила, що про потенційний крок її поінформували "інсайдери". Мита торкнуться європейських і американських автовиробників і матимуть "значний" вплив на відносини з ЄС, додали в палаті.

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Акції європейських автовиробників, які найбільше постраждають від потенційного тарифу, впали в середу, причому Mercedes-Benz Group AG і BMW AG впали більш ніж на 2% на початку торгів.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

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Загальний тариф на китайські електромобілі зріс до 102,5% з 27,5%.