США підвищили мита на імпорт китайських товарів: під ударом електромобілі, акумулятори та чипи

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що США також підвищать мита на портові крани і медичні вироби на додаток до раніше оголошених підвищень на сталь, та алюміній. За прогнозами Білого дому, ці зміни вплинуть на поточний річний обсяг імпорту на суму близько 18 млрд доларів.

"Крім того, додаткові тарифи можуть призвести до зростання цін для споживачів, які вже страждають від інфляції, і викликати гнів Китаю, який може вирішити відповісти тим самим", – йдеться в повідомленні.

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Так, ставка тарифу на напівпровідники подвоїться з 25% до 50% до 2025 року, націлившись на галузь, яку Байден зробив центральним пунктом своєї виробничої програми, виділивши мільярди субсидій на підтримку виробництва в США.

Також вже цього року набуде чинності тариф на електромобілі, остаточна ставка якого становитиме 102,5%, порівняно з 27,5% зараз. Тарифи на літій-іонні акумулятори для електромобілів, а також деталі до них зростуть до 25% з 7,5% цього року, тоді як на літій-іонні акумулятори, що не належать до електромобілів, такий самий стрибок відбудеться у 2026 році.

Крім того, податок на імпорт китайських сонячних батарей збільшиться вдвічі - з 25% до 50%. А тарифи на імпорт деяких видів китайської сталі та алюмінію зростуть більш ніж втричі - з 7,5% сьогодні до 25%.

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На додаток, вперше тарифи будуть введені на китайський імпорт медичних голок і шприців, китайські гумові медичні рукавички, деякі респіратори і маски для обличчя також будуть обкладені вищими тарифами, йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.

Нагадаємо:

Вперше за понад два десятиліття Китай поступився Мексиці першістю в імпорті товарів до Сполучених Штатів за 2023 рік.