Несмотря на расследование ЕС, китайские производители электромобилей будут инвестировать в европейский рынок

Планы китайских автопроизводителей инвестировать в Европу не остановятся из-за антисубсидиарного расследования ЕС в отношении электромобилей китайского происхождения.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что китайская ассоциация автомобильной промышленности заявила о сохранении планов китайских автопроизводителей инвестировать в Европу, несмотря на недавние расследования ЕС в отношении субсидированных электромобилей китайского производства

"Китайские предприятия будут продолжать неуклонно развиваться в Европе и интегрироваться на местные рынки", — сказал генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу.

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Европейский Союз обвиняет китайских автопроизводителей в несправедливом пользовании государственными субсидиями и занижении цен в Европе. Пекин это отрицает.

Цуй подчеркнул, что автомобильная промышленность играет важную роль в создании рабочих мест и китайские фирмы не будут нарушать стабильность занятости в Европе

По словам Цуя, рост экспорта не оправдал ожиданий, в целом экспорт китайских легковых автомобилей упал на 9% с рекордного показателя в апреле до 378 000 автомобилей в мае.

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Сообщается, что жесткая конкуренция и угроза тарифов ЕС, которые Китай называет протекционизмом, пока мало сдерживают китайских производителей электромобилей от освоения зарубежных рынков.

Nio, восьмой крупнейший производитель электромобилей в Китае, получил разрешение на строительство третьего завода в Китае, и теперь будет иметь производственную мощность до 1 миллиона автомобилей. В мае компания также открыла свой первый автосалон в Амстердаме.

Напоминаем:

Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых авто из КНР в Бельгию.

Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.