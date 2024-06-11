Несмотря на расследование ЕС, китайские производители электромобилей будут инвестировать в европейский рынок
Планы китайских автопроизводителей инвестировать в Европу не остановятся из-за антисубсидиарного расследования ЕС в отношении электромобилей китайского происхождения.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что китайская ассоциация автомобильной промышленности заявила о сохранении планов китайских автопроизводителей инвестировать в Европу, несмотря на недавние расследования ЕС в отношении субсидированных электромобилей китайского производства
"Китайские предприятия будут продолжать неуклонно развиваться в Европе и интегрироваться на местные рынки", — сказал генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу.
Европейский Союз обвиняет китайских автопроизводителей в несправедливом пользовании государственными субсидиями и занижении цен в Европе. Пекин это отрицает.
Цуй подчеркнул, что автомобильная промышленность играет важную роль в создании рабочих мест и китайские фирмы не будут нарушать стабильность занятости в Европе
По словам Цуя, рост экспорта не оправдал ожиданий, в целом экспорт китайских легковых автомобилей упал на 9% с рекордного показателя в апреле до 378 000 автомобилей в мае.
Сообщается, что жесткая конкуренция и угроза тарифов ЕС, которые Китай называет протекционизмом, пока мало сдерживают китайских производителей электромобилей от освоения зарубежных рынков.
Nio, восьмой крупнейший производитель электромобилей в Китае, получил разрешение на строительство третьего завода в Китае, и теперь будет иметь производственную мощность до 1 миллиона автомобилей. В мае компания также открыла свой первый автосалон в Амстердаме.
Напоминаем:
Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых авто из КНР в Бельгию.
Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.