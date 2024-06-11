Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Італія виділить 140 млн євро на українську інфраструктуру

Вівторок, 11 червня 2024, 16:37 - Віктор Волокіта

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні завив, що Італійська Республіка готова спрямувати новий пакет військової допомоги з посиленням протиповітряної для України та погодила новий пакет на 140 мільйонів євро на заходи з розвитку української інфраструктури.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

"Я повністю згоден із Дмитром (Кулебою - ред), коли він каже, що першочергова стратегія для відновлення, для реконструкції - це захист української інфраструктури, українських будівель за допомогою системи протиповітряної оборони. 

І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", - сказав він на панельній сесії "Об'єднані в обороні. Об'єднані в оновленні. Сильніші разом" на полях конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Реклама:

Міністр також наголосив, що Італія готова не тільки до військової допомоги Україні, а й надавати підтримку в інших різних секторах.

"Є й друга новина. Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, щодо залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду", - поінформував Таяні.

Нагадаємо:

Реклама:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років. 

Економічна правда

Італія Україна інфраструктура
Реклама:
Матеріали за темою
Італійський регулятор оштрафував материнську компанію Facebook на 3,5 мільйона євро 5 червня 2024, 16:21
Amazon планує інвестувати "мільярди євро" у дата-центри в Італії 28 травня 2024, 19:40
Італія підтримує план зі збільшення імпорту зеленої енергетики із півночі Африки - Bloomberg 23 травня 2024, 20:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті