Amazon планує інвестувати "мільярди євро" у дата-центри в Італії

Amazon Web Service (AWS), підрозділ Amazon, який займається хмарними сервісами, веде переговори з владою Італії щодо інвестування "мільярдів євро" в розширення інфраструктури в країні.

Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерела.

За словами джерел, наразі тривають переговори між сторонами щодо розміру та місця інвестування, а один із співрозмовників заявив, що Amazon Web Service (AWS) розглядає можливість розширення свого поточного майданчика в Мілані або будівництва нового.

І AWS, і представник департаменту цифрового переходу уряду Італії відмовилися від коментарів.

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AWS запустив свій перший дата-центр в Італії в 2020 році в рамках плану інвестувати 2 мільярди євро до 2029 року.

Серед його клієнтів в країні - виробник автомобілів класу люкс Ferrari і страховик Assicurazioni Generali.

Нещодавно AWS оголосила про інвестиції у розмірі 15,7 мільярдів євро в центри обробки даних на північному сході Іспанії в регіоні Арагон.

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За словами одного з джерел, інвестиції AWS в Італії будуть обчислюватися мільярдами, але вони можуть не досягти масштабів планів щодо Іспанії. У Німеччині AWS планує інвестувати 7,8 мільярда євро до 2040 року.

Нагадаємо:

Amazon.com Inc. має намір інвестувати 15,7 млрд євро в розширення хмарної інфраструктури в Іспанії.

Економічна правда