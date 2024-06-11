Италия выделит 140 млн евро на украинскую инфраструктуру

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни завил, что Итальянская Республика готова направить новый пакет военной помощи с усилением противовоздушной для Украины и согласовала новый пакет на 140 миллионов евро на мероприятия по развитию украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я полностью согласен с Дмитрием (Кулебой - ред), когда он говорит, что первоочередная стратегия для восстановления, для реконструкции - это защита украинской инфраструктуры, украинских зданий с помощью системы противовоздушной обороны.

И поэтому я хочу сообщить вам, что Италия готова отправить новый военный пакет с SAMP/T для противовоздушной обороны Украины", - сказал он на панельной сессии "Объединенные в обороне. Объединенные в обновлении. Сильнее вместе" на полях конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник.

Реклама:

Министр также подчеркнул, что Италия готова не только к военной помощи Украине, но и оказывать поддержку в других различных секторах.

"Есть и вторая новость. Новый пакет на 140 миллионов евро для мероприятий по инфраструктуре, по железной дороге, здравоохранению, агропродовольственному сектору, гуманитарному сектору, а также по разминированию. Это новое, последнее решение итальянского правительства", - проинформировал Таяни.

Напомним:

Реклама:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.

Экономическая правда