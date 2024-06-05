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Італійський регулятор оштрафував материнську компанію Facebook на 3,5 мільйона євро

Середа, 5 червня 2024, 16:21 - Артур Крижний
 
ansa

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Meta Platforms Inc. на 3,5 мільйона євро за нечесну комерційну практику щодо створення та керування обліковими записами соціальних мереж Facebook та Instagram.

Про це повідомляє ANSA.

У комітеті зазначили, що у процесі реєстрації в Instagram користувачі "не отримують чіткої інформації про збір і використання їхніх даних у комерційних цілях".

Крім того, коли деякі облікові записи у Facebook і Instagram були призупинені, користувачам не було надано корисної інформації щодо оскарження цього рішення.

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У Meta вже заявили, що не погоджуються з рішенням італійського регулятора.

Нагадаємо:

Meta представила нові функції генеративного ШІ для рекламодавців на своїх платформах. Оновлення будуть впроваджені протягом цього року та включатимуть повну генерацію зображень і текстів.

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Економічна правда.

Facebook Meta штраф Італія
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