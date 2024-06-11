Інгулецький ГЗК під загрозою зупинення після останніх змін на енергоринку

Діяльність ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" з групи "Метінвест" під загрозою зупинення роботи через постанову Кабміну №611, згідно з яким гарантії постачання електроенергію надаватимуться лише тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб.

Про це йдеться в листі директора ІнГЗК Ігоря Тонєва до прем’єр-міністра та низки голів парламентських комітетів від 3 червня, копія якого є в розпорядженні ЕП.

У документі зазначається, що 30 травня урядом було ухвалене рішення про збільшення попередньої норми з 30% з травня по вересень і 50% з жовтня по квітень до 80%.

Але не було передбачено попередньої належної дискусії чи обговорення.

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"Підвищення норми купівлі імпортної електричної енергії до 80 % від загальної потреби підприємства змушує промисловість відповідно збільшувати обсяги імпорту електричної енергії, що стимулює штучне збільшення попиту на аукціонах з розподілу міждержавних перетинів та призводить до спекулятивного зростання цін на імпортну електричну енергію.

Враховуючи те, що вартість електричної енергії до прийняття зазначеної постанови в пікові години вже становила від 160 до 200 євро/МВт-год, подальше підвищення цін становить серйозну загрозу для промислових підприємств", — зазначено в листі.

І додається, що це рішення уряду несе значні ризики для ГЗК, які є основними її споживачами. Особливо для комбінату, оскільки витрати на електроенергію на підприємстві становлять 51% у собівартості виробництва, і підвищення цін на цей вид енергоносія вплине на конкурентоспроможність продукції на світових ринках.

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"Придбання імпортної електричної енергії у розмірі 80 % від власного споживання стає недосяжним для ПРАТ "ІнГЗК" через зависоку ціну, що може призвести до повної зупинки комбінату. Лише внаслідок зупинки одного ПРАТ "ІнГЗК" виробництво залізорудної продукції в Україні скоротиться на 2,7 млн тонн, що призведе до падіння ВВП на 4 млрд грн, втрати 0,7 млрд грн податкових надходжень та близько $150 млн валютної виручки", — йдеться в листі.

"Зупинка виробництва залізорудної продукції призведе до зменшення обсягів і залізничних та морських перевезень, а також до зниження попиту на продукцію машинобудівництва. Це може спровокувати ланцюжкову реакцію, яка негативно позначиться на суміжних галузях економіки й загострить економічну кризу", - також йдеться в листі.

На підставі зазначеного, комбінат просить Кабінет Міністрів розглянути можливість:

Повернення до попередніх умов гарантування енергопостачання (30% 3 травня по вересень або 50% з жовтня по квітень) або скоригувати норму імпорту до 50% протягом усього року. Збільшення обласних лімітів споживання на обсяги імпортованої електричної енергії.

"Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну.

Економічна правда