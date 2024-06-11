Ингулецкий ГОК под угрозой остановки после последних изменений на энергорынке

Деятельность ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" из группы "Метинвест" под угрозой остановки работы из-за постановления Кабмина №611, согласно которому гарантии поставки электроэнергии будут предоставляться только тем предприятиям, которые импортируют 80% от своих потребностей.

Об этом говорится в письме директора ИнГОКа Игоря Тонева к премьер-министру и ряду глав парламентских комитетов от 3 июня, копия которого есть в распоряжении ЭП.

В документе отмечается, что 30 мая правительством было принято решение об увеличении предыдущей нормы с 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель до 80%.

Но не было предусмотрено предварительной надлежащей дискуссии или обсуждения.

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"Повышение нормы покупки импортной электрической энергии до 80% от общей потребности предприятия заставляет промышленность соответственно увеличивать объемы импорта электрической энергии, что стимулирует искусственное увеличение спроса на аукционах по распределению межгосударственных сечений и приводит к спекулятивному росту цен на импортную электрическую энергию.

Учитывая то, что стоимость электрической энергии до принятия указанного постановления в пиковые часы уже составляла от 160 до 200 евро/МВт-ч, дальнейшее повышение цен представляет серьезную угрозу для промышленных предприятий", - говорится в письме.

И добавляется, что это решение правительства несет значительные риски для ГОКов, которые являются основными ее потребителями. Особенно для комбината, поскольку расходы на електроенергию на предприятии составляют 51% в себестоимости производства, и повышение цен на этот вид энергоносителя повлияет на конкурентоспособность продукции на мировых рынках.

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"Приобретение импортной электрической энергии в размере 80 % от собственного потребления становится недостижимым для ЧАО „ИнГОК" из-за высокой цены, что может привести к полной остановке комбината. Только в результате остановки одного ЧАО "ИнГОК" производство железорудной продукции в Украине сократится на 2,7 млн тонн, что приведет к падению ВВП на 4 млрд грн, потере 0,7 млрд грн налоговых поступлений и около $150 млн валютной выручки", - говорится в письме.

"Остановка производства железорудной продукции приведет к уменьшению объемов и железнодорожных и морских перевозок, а также к снижению спроса на продукцию машиностроения. Это может спровоцировать цепную реакцию, которая негативно скажется на смежных отраслях экономики и обострит экономический кризис", - также говорится в письме.

На основании указанного, комбинат просит Кабинет Министров рассмотреть возможность:

Возврата к предыдущим условиям гарантирования энергоснабжения (30% с 3 мая по сентябрь или 50% с октября по апрель) или скорректировать норму импорта до 50% в течение всего года. Увеличение областных лимитов потребления на объемы импортируемой электрической энергии.

"Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна.

Экономическая правда