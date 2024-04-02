"Метінвест" об’єднує три криворізькі ГЗК під єдиним управлінням

Група "Метінвест" Ріната Ахметова впроваджує нову модель управління криворізькими добувними підприємствами - з квітня керувати Центральним, Інгулецьким та Північним ГЗК буде єдиний адміністративно-управлінський центр.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Для цього компанія створила гірничовидобувний департамент у структурі Операційної дирекції Групи, який очолив департамент Ігор Тонєв. Його також призначено на посаду єдиного генерального директора трьох ГЗК.

Комбінати тепер матимуть єдину адміністративну команду та функціональних керівників.

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У "Метінвесті" зазначають, що впровадження нової моделі управління ГЗК сприятиме створенню ефективних наскрізних процесів за всіма напрямами. Так, процеси збагачення руди та виготовлення залізорудного концентрату поєднаються в спільний для всіх комбінатів технологічний ланцюжок.

Очікується, що також зросте ефективність управління резервами та запасами ГЗК Метінвесту. Крім цього, через низьку завантаженість на комбінатах є надлишкові потужності та обладнання, що буде розподілене між виробничими майданчиками компанії в Кривому Розі.

Також створення єдиного центру управління дасть змогу оптимізувати однакові бізнес-процеси підприємств та централізувати деякі сервісні функції. Це значно зменшить адміністративні витрати та підвищить економічну стійкість ГЗК.

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"Створення єдиного адміністративно-управлінського центру керування роботою комбінатів, так би мовити, консолідований ГЗК, значно спростить, пришвидшить та збільшить ефективність цих процесів, а також сприятиме створенню нових синергетичних зв’язків між підприємствами", — зазначив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

В єдиному центрі управління кожен напрям роботи матиме одного функціонального директора й один відділ для всіх ГЗК: наприклад, з виробництва, фінансів, закупівель тощо. Водночас кожен ГЗК збереже свій юридичний статус. Централізація управлінських функцій ГЗК торкнеться лише адміністративного персоналу й жодним чином не вплине на працівників робітничих професій.

Нагадуємо:

У березні Група "Метінвест" ввела в експлуатацію лаву з видобутку коксівного вугілля, яка дасть можливість видобути майже 1 мільйон тонн вугілля.