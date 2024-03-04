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Група "Метінвест" запустила нову вугільну лаву на Донеччині

Понеділок, 4 березня 2024, 13:25 - Артур Крижний

Група "Метінвест" ввела в експлуатацію лаву з видобутку коксівного вугілля, яка дасть можливість видобути майже 1 мільйон тонн вугілля.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

"21 лютого в Покровській вугільній групі, що входить до складу "Метінвесту", ввели в експлуатацію 11-ту лаву з видобутку коксівного вугілля в 10-му блоці шахтоуправління "Покровське", яка дасть можливість видобути майже 1 млн тонн вугілля", - йдеться у повідомленні.

Запаси лави завдовжки 242 метри становлять 993 тисячі тонн вугілля. З цього забою гірники планують видобувати до 2,5 тис. тонн вугілля на добу. Очікується, що відпрацювання запасів лави триватиме понад рік.

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Від початку 2024 року підприємства "Метінвесту" в Україні видобули близько 698 тисяч тонн вугілля, з якого вироблено майже 373 тисячі тонн концентрату. А до кінця року Група планує видобути 5,3 млн тонн вугілля, виготовити 2,8 млн тонн концентрату та ввести в експлуатацію ще два очисні забої.

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Метінвест вугілля
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