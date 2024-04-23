"Метінвест" з травня підвищить зарплати працівникам підприємств: на скільки зросте оклад

Група "Метінвест" оголосила про підвищення заробітної плати працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні з 1 травня 2024 року. Оклади зростуть на 5-20%, а за дефіцитними професіями - до 25%.

Згідно з пресрелізом, компанія застосує диференційований підхід до перегляду зарплат, а оклади будуть проіндексовані вище за прогнозований рівень інфляції.

Найбільше підвищення отримають співробітники із низькими окладами в межах однієї професії та кваліфікації.

Підвищення зарплат наразі стосуватиметься лише виробничого персоналу робітничих професій та лінійних керівників. Перегляд окладів для адміністративного та управлінського персоналу, сервісних підприємств та керуючої компанії розглядатиметься додатково з урахуванням фінансових можливостей "Метінвесту".

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