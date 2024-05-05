Росіяни у суботу вдарили по Харкову: горіло підприємство, є постраждалі

Олег Синєгубов

Російські війська о 16:20 у суботу завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, відомо про 6 постраждалих.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехову Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.

Попередньо, є постраждалі.

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Олег Синєгубов

Деталі: О 16:23 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Чернігівській, Сумській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській областях.

Мер Харкова Ігор Терехов о 16:21 повідомив про вибух у місті.

Пізніше він написав, що "внаслідок "прильоту" сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району".

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Пізніше Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих внаслідок удару – трьох цивільних чоловіків і одну жінку.

О 17:45 він додав, що медики госпіталізували ще одну жінку, таким чином кількість постраждалих зросла до 5.

О 19:17 Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей.

Серед них – четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення. Усі – працівники підприємства.