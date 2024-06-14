Відновили міст через Сіверський Донець, який підірвали в лютому 2022

У Харківській області відновили рух мостом через річку Сіверський Донець, який підірвали в лютому 2022 року під час наступу російського війська.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Як зазначили у пресслужбі, сапери підірвали лише два прогони моста, аби відновити споруду можна було якомога швидше та з мінімальними затратами.

"Першочерговим завданням після звільнення регіону стало влаштування тимчасової переправи поруч зі зруйнованим шляхопроводом. За підтримки норвезького уряду встановили для цього два модульні мости", - зазначили в Держагентстві.

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У пресслужбі також розповіли, що під час відновлення самого мосту повністю замінили дві прогонові будови та дві опори. Капітально відремонтували всі конструкції з урахуванням сучасних навантажень. Встановили автономне освітлення на основі сонячних панелей, а також перильні та бар’єрні огородження, нанесли розмітку.

"На Харківщині проводимо відновлення на 13 штучних спорудах. На інших 9 запланованих до відновлення споруд роботи призупинили або ще не розпочали через близькість до лінії фронту. Тут зберігається висока ймовірність обстрілів", - додали в Держагентстві.

Економічна правда

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