Уряд вдвічі збільшив граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу у Харкові

Уряд вдвічі збільшив граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа", яка є компонентом програми єРобота, для тих підприємців, які працюють у Харкові чи Харківській області.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як йдеться в повідомленні, відтепер вони можуть отримати допомогу від держави на розвиток бізнесу на суму до 500 тисяч грн. Таким чином Уряд стимулює розвиток економіки регіону, який потерпає від системних регулярних обстрілів.

"Аби підтримати підприємців, ми вдвічі збільшили граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" - до 500 тисяч гривень. Ці кошти можна спрямувати на оплату оренди, обладнання, зокрема й на купівлю генераторів", - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Ще однією зміною, яку уряд вніс до умов програми "Власна справа", стало те, що для отримання гранту менше ніж на 75 тисяч гривень фізособами, які ще не зареєструвалися як ФОП, тепер не обовʼязково створювати робоче місце. Відтак підприємці, які отримують гранти від держави, мають виконати такі умови:

від 50 000 грн до 75 000 грн – не обов'язково створювати робочі місця, така умова діє виключно для фізособ, які ще не зареєструвалися, як ФОП;

Від 75 000 грн до 150 000 грн - необхідно створити 1 робоче місце для фізособ, які ще не зареєструвалися, як ФОП;

від 50 000 грн до 150 000 грн – необхідно створити 1 робоче місце, це умова для всіх;

від 150 000 до 250 000 – необхідно створити 2 робочих місця для всіх.

Отримані грантові кошти можна витратити на оренду, обладнання, меблі, програмне забезпечення, маркетинг та рекламу тощо.

Підприємцям, які бажають долучитись до грантової програми "Власна Справа" потрібно зробити наступні кроки:

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Економічна правда