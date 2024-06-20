Мінреінтеграції продумує, як забезпечити скрапленим газом прифронтову Харківщину

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України напрацьовує рішення щодо забезпечення скрапленим газом вразливих верств населення прифронтових територій Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

"Передбачається створити механізми, що дають змогу постачати скраплений газ у балонах як гуманітарну допомогу для проходження зимового періоду вразливим категоріям населення на прифронтових територіях", - додає преслужба. .

Зазначається, що пілотною областю для відпрацювання проєкту буде Харківська.

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"Ми маємо забезпечити гуманітарним побутовим газом вразливі категорії населення прифронтових територій. Тому необхідно об'єднати зусилля і злагоджено відпрацювати цей гуманітарний трек у Харківській області для подальшого масштабування в інших прифронтових регіонах", - наголосила віцепремʼєрка Ірина Верещук.

Нагадаємо:

Уряд 13 червня виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн.

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Економічна правда