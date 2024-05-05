Россияне в субботу ударили по Харькову: горело предприятие, есть пострадавшие

Олег Синєгубов

Российские войска в 16:20 в субботу нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, известно о 6 пострадавших.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр ХарьковаИгорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.

Предварительно, есть пострадавшие.

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Олег Синєгубов

Детали: В 16:23 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 16:21 сообщил о взрыве в городе.

Позже он написал, что "в результате "прилета" сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района", информация о пострадавших уточняется.

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Позднее Синегубов сообщил о четырех пострадавших в результате удара - трех гражданских мужчинах и одной женщине.

В 17:45 он добавил, что медики госпитализировали еще одну женщину, таким образом количество пострадавших возросло до 5.

В 19:17 Синегубов уточнил, что в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек.

Среди них - четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Пострадавшие имеют взрывные ранения. Все - работники предприятия.

Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, возник пожар надворных построек.

Украинская правда