Россияне в субботу ударили по Харькову: горело предприятие, есть пострадавшие
Российские войска в 16:20 в субботу нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, известно о 6 пострадавших.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр ХарьковаИгорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.
Предварительно, есть пострадавшие.
Детали: В 16:23 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях.
Мэр Харькова Игорь Терехов в 16:21 сообщил о взрыве в городе.
Позже он написал, что "в результате "прилета" сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района", информация о пострадавших уточняется.
Позднее Синегубов сообщил о четырех пострадавших в результате удара - трех гражданских мужчинах и одной женщине.
В 17:45 он добавил, что медики госпитализировали еще одну женщину, таким образом количество пострадавших возросло до 5.
В 19:17 Синегубов уточнил, что в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек.
Среди них - четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Пострадавшие имеют взрывные ранения. Все - работники предприятия.
Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, возник пожар надворных построек.