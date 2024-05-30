У Києві влада фінансово підтримає малий та середній бізнес: у яких галузях

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому та середньому бізнесу в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

Таке рішення прийняли сьогодні, 30 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради, повідомляє КМДА.

Як зазначив заступник голови КМДА, депутат Київради Валентин Мондриївський, економічна криза, спричинена війною, не дає змогу малому та середньому бізнесу розвиватись повною мірою.

Тому Київ надає фінансово-кредитну підтримку підприємцям, які працюють у стратегічних галузях.

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"Реалії сьогодення потребують розширення переліку об’єктів господарювання, які можуть отримати допомогу. Саме тому Київрада прийняла рішення, яким передбачила, що підприємства в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування теж можуть отримати фінансово-кредитну підтримку за рахунок міського бюджету", – розповів Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що ця підтримка діятиме на час воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування.

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Внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться. Такі прогнози роблять у Національному банку.

"Водночас вона сприятиме поступовому зниженню безробіття – з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році, й досить швидкому зростанню реальних зарплат. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень", - прогнозують в НБУ.

Економічна правда