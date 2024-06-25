Сприяння комерційним відносинам: Японія послабила візові вимоги для українців
Вівторок, 25 червня 2024, 11:43 -
З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України.
Про це повідомило посольство у соцмережі Х.
"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
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Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн дол з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.
Економічна правда
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