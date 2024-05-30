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НБУ прогнозує зниження безробіття і зростання зарплат у найближчі два роки

Четвер, 30 травня 2024, 15:33 - Віктор Волокіта

Внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться. 

Такі прогнози роблять у Національному банку. 

"Водночас вона сприятиме поступовому зниженню безробіття – з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році, й досить швидкому зростанню реальних зарплат. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень", - йдеться в повідомленні. 

Згідно з інформацією НБУ, відновлення економіки спонукає бізнес активніше шукати працівників. Про це свідчить стрімке зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.

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Водночас кількість резюме зменшилася, а бізнес скаржиться на нестачу персоналу.

"Найгостріше відчувається брак представників робочих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі. Ключовий чинник – це наслідки війни, передусім міграція та мобілізація", - повідомляє Нацбанк. 

Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам. Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників і відповідно, роботодавці підвищують зарплати.

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Нагадаємо:

Національний банк України фіксує посилення браку кваліфікованих кадрів у у банках та небанківських фінансових установах.

Економічна правда

НБУ Нацбанк безробіття зарплата
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