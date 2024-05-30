В Киеве власти финансово поддержат малый и средний бизнес: в каких отраслях

Киев окажет финансово-кредитную поддержку малому и среднему бизнесу в отраслях перерабатывающей промышленности и производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования.

Такое решение приняли сегодня, 30 мая, на пленарном заседании Киевского городского совета, сообщает КГГА.

Как отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский, экономический кризис, вызванный войной, не позволяет малому и среднему бизнесу развиваться в полной мере.

Поэтому Киев оказывает финансово-кредитную поддержку предпринимателям, которые работают в стратегических отраслях.

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"Реалии требуют расширения перечня объектов хозяйствования, которые могут получить помощь. Именно поэтому Киевсовет принял решение, которым предусмотрел, что предприятия в отраслях перерабатывающей промышленности и производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования тоже могут получить финансово-кредитную поддержку за счет городского бюджета", - рассказал Валентин Мондриевский.

Он отметил, что эта поддержка будет действовать на время военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.

Напомним:

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Вследствие войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долгое время. На этапе восстановления страны конкуренция за новых работников только усилится. Такие прогнозы делают в Национальном банке.

"В то же время она буде