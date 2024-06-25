Найкращий показник за останні роки: українські підприємства за рік заробили 864 мільярди

Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік склав +863,8 млрд. грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на Держстат.

"Якщо взяти у цілому – то це найкращий показник в останні 10 років", - написав Гетманцев

Він також додав, що прибутковими були 71% суб’єктів господарювання (їх загальний результат – +1 339,9 млрд. грн.), збитковими відповідно – 29% (-476,2 млрд. грн.).

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За його інформацією, позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторах економіки (окрім освіти, де він від’ємний, -123,4 млн. грн.)

Водночас, Гетманцев зауважив, що це досягнення не треба переоцінювати і вважати, що наші підприємства працюють у гарних умовах та з їх фінансами – усе гаразд.

По-перше, понад 40% загального здобутку забезпечили фінансова і страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд. грн.). Фінансовий результат усього реального сектора загалом –410,5 млрд. грн. (торгівля – +177,2 млрд. грн., промисловість – +118,2 млрд. грн., сільське господарство – +63,8 млрд. грн., транспорт, поштова і складська діяльність – +48,9 млрд. грн., будівництво – усього +2,4 млрд. грн.).

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По-друге, як зазначив Гетманцев, у згаданих секторах реального сектору загальний від’ємний фінансовий результат тих, хто зазнав збитків – 386,2 млрд. грн., і це 81,1% від сукупного показника збиткових підприємств (у фінансового сектору – там також є збиткові з результатом -13,5 млрд. грн., і відсоток збитковості – 33,4%, але вклад у загальний результат усього 2,8%).

"По-третє, рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим: приміром, у сфері культури, спорту та розваг – 41,4% від усіх підприємств, операціях з нерухомістю – 39,6%, освіті – 36,8%, готельно-ресторанному господарстві – 36,2%, професійній та науково-технічній діяльності – 32,5%, ІТ – 31,3%, будівництві – 31,0%", - додав голова парламентського комітету.

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Нагадаємо:

Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% порівняно з минулим роком і становить 18 903 грн, згідно з підсумками І кварталу 2024 року.

Економічна правда