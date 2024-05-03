Новости 3 мая: смягчение валютных ограничений от НБУ, РФ импортирует компоненты для своих истребителей из 22 стран

О смягчении валютных ограничений. Нацбанк внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Подавляющее большинство изменений вступает в силу с 4 мая 2024 года.

Об импорте компонентов для истребителей РФ. Россия несмотря на санкции до сих пор импортирует для своих истребителей более 2 000 компонентов, которые изготавливают 200 компаний из 22 стран.

О ломбардах. Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования.

О дефиците электроэнергии. До конца 2024 года дефицит электроэнергии составит 5-7%, а в 2025 году - 7% в первом квартале и по 3% в квартал до конца года. Импорт электроэнергии при этом составит 800 миллионов долларов в этом году, а в 2025 году - 600 миллионов.

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О зарплатах. В 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности, благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями.

Эксклюзив ЭП

Нацбанк планирует самые масштабные валютные послабления. Как это повлияет на курс гривни?

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Какие именно валютные послабления вводит Нацбанк и как они могут повлиять на курсовую стабильность.(укр)