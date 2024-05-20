В Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ: чим буде займатися 

В Міністерстві оборони України створили Раду донорів інституційних реформ, яка допоможе спростити комунікацію з партнерами через регулярне інформування щодо прогресу реформ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За інформацією заступника Міністра оборони Станіслава Гайдера, Рада донорів також стане прозорим механізмом запиту донорської підтримки для проєктів реформ міністерства

У межах роботи Ради донорів використовуватимуться такі типи підтримки:

Реклама:

експертна допомога, матеріально-технічна підтримка,

підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань державної політики у сфері оборони,

консультації щодо взаємосумісності з НАТО.

"Діяльність Ради не стосуватиметься механізму залучення міжнародної військової допомоги, який функціонує в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн або інших платформ", - зазначили в Міноборони.

До Ради донорів інституційних реформ увійшли представники більше 20 країн та організацій, зокрема аташе з питань оборони, дипломатичні представники країн-партнерів, а також міжнародних організацій у сфері оборони, які працюють в Україні.