Для автобусних перевізників приберуть бюрократію з відкриття маршрутів за кордон

Для міжнародних автобусних перевізників пасажирів запустили тестування онлайн-кабінету для відкриття маршрутів за кордон у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

До тестування е-кабінету залучені сім міжнародних перевізників.

"Сьогодні перевізнику потрібно щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут. Онлайн-кабінет дозволить отримати узгодження Міністерства за два тижні", – зазначив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

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Функціонал онлайн-кабінету передбачає:

автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;

можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;

автоматичний розрахунок часу руху автобуса;

автоматичну побудову маршруту за вибраними автостанціями й населеними пунктами;

спрощену процедуру подання документів.

Для того, щоб отримати доступ до тестування онлайн-кабінету відкриття міжнародних маршрутів, перевізникам потрібно надіслати заявку на електронну адресу: contact@dsbt.gov.ua

У заявці необхідно вказати назву компанії, електронну пошту та номер телефону контактної особи.

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Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило портал з легальними міжнародними автобусними перевізниками.