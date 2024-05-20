Для автобусних перевізників приберуть бюрократію з відкриття маршрутів за кордон
Для міжнародних автобусних перевізників пасажирів запустили тестування онлайн-кабінету для відкриття маршрутів за кордон у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
До тестування е-кабінету залучені сім міжнародних перевізників.
"Сьогодні перевізнику потрібно щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут. Онлайн-кабінет дозволить отримати узгодження Міністерства за два тижні", – зазначив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.
Функціонал онлайн-кабінету передбачає:
- автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;
- можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;
- автоматичний розрахунок часу руху автобуса;
- автоматичну побудову маршруту за вибраними автостанціями й населеними пунктами;
- спрощену процедуру подання документів.
Для того, щоб отримати доступ до тестування онлайн-кабінету відкриття міжнародних маршрутів, перевізникам потрібно надіслати заявку на електронну адресу: contact@dsbt.gov.ua
У заявці необхідно вказати назву компанії, електронну пошту та номер телефону контактної особи.
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Нагадаємо:
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило портал з легальними міжнародними автобусними перевізниками.