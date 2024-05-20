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Для автобусних перевізників приберуть бюрократію з відкриття маршрутів за кордон

Понеділок, 20 травня 2024, 19:52 - Анастасія Дячкіна

Для міжнародних автобусних перевізників пасажирів запустили тестування онлайн-кабінету для відкриття маршрутів за кордон у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

До тестування е-кабінету залучені сім міжнародних перевізників.

"Сьогодні перевізнику потрібно щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут. Онлайн-кабінет дозволить отримати узгодження Міністерства за два тижні", – зазначив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

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Функціонал онлайн-кабінету передбачає:

  • автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;
  • можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;
  • автоматичний розрахунок часу руху автобуса;
  • автоматичну побудову маршруту за вибраними автостанціями й населеними пунктами;
  • спрощену процедуру подання документів.

Для того, щоб отримати доступ до тестування онлайн-кабінету відкриття міжнародних маршрутів, перевізникам потрібно надіслати заявку на електронну адресу: contact@dsbt.gov.ua

У заявці необхідно вказати назву компанії, електронну пошту та номер телефону контактної особи.

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Читайте також: Без черг на кордоні та з єдиним порталом квитків. Як в уряді реформують автобусні перевезення

Нагадаємо: 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило портал з легальними міжнародними автобусними перевізниками.

транспорт Мінвідновлення
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Економічна правда
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