"Київстар" закупив генератори для роботи під час блекаутів: покриють до 15% потреби ключових сайтів

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" замовив велику кількість стаціонарних генераторів для безперебійної роботи мережі під час відключень електроенергії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив президент "Київстару" Олександр Комаров.

"Ми вже вклали майже 1 млрд грн у забезпечення енергонезалежності мережі, і продовжимо інвестувати далі. Зараз уже плануємо другу фазу і будемо прискорювати її початок", - сказав Комаров.

"Зараз ми перебуваємо в процесі реалізації другої фази, ми вже зробили перший крок - замовили велику кількість стаціонарних генераторів. Вона покриє до 15% потреби ключових сайтів. Чому не 100%? У нас тисячі ключових сайтів по всій країні, і частина з них розташована на дахах багатоповерхівок, банально, в деяких місцях ми не маємо достатньо землі, щоб поставити стаціонарні генератори.

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Після того, як ми їх розставимо, буде зрозуміло, як і куди ми рухаємося далі", - додав він.

Комаров додав, що розвиток власної генерації не вирішив би проблеми "Київстар", оскільки 14,5 тис технологічних об'єктів компанії розосереджені по всій країні.

"Наші майже 14,5 тис технологічних об'єктів розосереджені по всій країні. Якщо ми говоримо про мережу фіксованого інтернету - це близько 70 ти комутаторів. Умовно, ми можемо придбати генерувальну компанію, однак для нас це технологічно нічого не змінить", - зазначив президент "Київстару".

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Економічна правда